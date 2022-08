Sofia z Nowego Sącza, 16-latka, która zaginęła w Karwi, została odnaleziona przez mundurowych za granicą Polski

W dniu pierwszego zaginięcia, 24 lipca 2022 r. Sofia ubrana była w różowy top, koszulę w kratę, niebieskie jeansy z przetarciami oraz białe buty sportowe. Choć Sofia jest mieszkanką Nowego Sącza, to w dniu zaginięcia znajdowała się w Karwi (gmina Władysławowo), bo to tu przyjechała wraz z bratem i bratową miesiąc wcześniej - do pracy sezonowej i na wakacje.

- Po raz ostatni widziana była przez bratową, dnia 24 lipca, około godziny 20.00, miała dotrzeć do miejsca zamieszkania w miejscowości Ostrowo, gdzie, jak później się okazało, z nieznanych dotąd przyczyn nie dotarła - informowała strona na Facebooku Gdziekolwiek jesteś. - Pomimo wszczętego prawie natychmiast alarmu nie natrafiono na żaden ślad po Sofii.

Zmartwiona rodzina szukała 16-latki na różne sposoby, poprzez media i portale społecznościowe, wywieszając plakaty w gminie Władysławowo, a w akcję poszukiwawczą zaangażowała się także pucka policja, która, m.in. wystosowała oficjalny apel do społeczeństwa, o udzielenie jakichkolwiek informacji mogących pomóc w namierzeniu zaginionej nastolatki.