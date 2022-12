Śnieżny Armagedon? Marek Brzeziński, lokalny prognosta uspokaja i wyjaśnia. Jaka pogoda czeka nas w grudniu? [ZDJĘCIA]

Jak dodaje, dane synoptyczne wszelkiego rodzaju już od początku tygodnia widziały możliwość takiego scenariusza, w wyniku którego nad Polskę miała dotrzeć "bomba śnieżna".

- Z doświadczenia wiem, że niże genueńskie są bardzo charakterystyczne i ich prognozowanie jest bardzo trudne, aż do kilku godzin przez nadejściem jakichkolwiek opadów. W czwartek, 8 grudnia, opublikowałem wideo, w którym wyjaśniam sytuację i tonuję entuzjazm związany z atakiem zimy, ponieważ lekkie odchylenie trajektorii niżu na wschód, co jest typowe przy genueńczyku, wszystkie dotychczasowe prognozy i ostrzeżenia wywraca do góry nogami. Tak też się stało - wyjaśnia.