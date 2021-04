SMS-y z prośbą o dopłatę za prąd. To oszustwo! „Nie klikajmy w nie odruchowo”

– Musimy mieć świadomość, że nawet, jeśli dzisiaj nasze dane nie wyciekły, to nie znaczy, że jutro nie dojdzie do takiego incydentu – radzi Karolina Wrońska z CyberRescue. – Podając swoje dane w Internecie, przy rejestracji do serwisu, czy do poczty, wzrasta prawdopodobieństwo, że kiedyś to nasze dane zostaną przechwycone przez cyberprzestępców.