Śmiertelny wypadek w Smętowie Granicznym 17.12.2021 r. Nie żyje 43-letnia kobieta

Smętowo Graniczne - wypadek śmiertelny

Przed godziną 8.00, we wsi należącej do powiatu starogardzkiego, Smętowie Granicznym, doszło do wypadku drogowego na wysokości wiaduktu kolejowego.

Jak informuje asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, 45-letni kierowca osobowej toyoty zjeżdżając z wiaduktu, stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z nadjeżdżającą znad przeciwka skodą.

W wyniku zderzenia czołowego, śmierć poniosła 43-letnia pasażerka toyoty. Pozostałe 2 osoby (kierowca i druga pasażerka) trafiły do szpitala.

Kobieta kierująca skodą również trafiła do szpitala w celu diagnozy i obserwacji.