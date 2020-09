Śmiertelny wypadek w Rusocinie 31.08.2020. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje mężczyzna

Ukradły dokumenty i karty płatnicze. Nagrał je monitoring! Rozpoznajesz te kobiety?

Policjanci poszukują dwóch kobiet do sprawy kradzieży dokumentów i kart płatniczych, do której doszło w galerii handlowej we Wrzeszczu. Na nagraniu ze sklepowego montoringu widać, jak jedna z kobiet podchodzi do swojej ofiary i grzebie jej w plecaku, tymczasem druga "osłania" swo...