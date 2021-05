Śmiertelny wypadek na torach pod Władysławowem. 12.05.2021 r. Ruch pociągów był wstrzymany. Policja prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny

Śmiertelny wypadek na torach pod Władysławowem. 13.05.2021 r. Ruch pociągów na trasie Reda-Hel był wstrzymany

Do śmiertelnego wypadku chwilę ok. godz. 5:20 doszło w środę, 12 maja na Półwyspie Helskim, kilka kilometrów za Władysławowem, na wysokości kempingu Małe Morze. Pod szynobusem relacji Hel-Gdynia zginął ok. 30-40-letni mężczyzna, który wtargnął na torowisko. Ruch kolejowy na szlaku Reda-Hel został wstrzymany. Pociągiem jechało wówczas 10 osób. Nikomu nic się nie stało. Dla pasażerów pociągu zorganizowano autobus zastępczy.

– Na miejscu nasze zastępy i Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie – informowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.