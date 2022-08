Śmierć Klaudii Zagórzańskiej. Prokurator odmówił wznowienia śledztwa, nie znalazł w zeznaniach nowych okoliczności śmierci 19-latki

Sprawa dotyczy wypadku drogowego, do jakiego doszło w listopadzie 2019 roku w Biskupnicy w gminie Człuchów. Na drodze z Krępska do Biskupnicy w gminie Człuchów samochód prowadzony przez Grzegorza A. uderzył w 19-letnią Klaudię Zagórzańską. Dziewczyna zmarła. Prokuratura Rejonowa w Człuchowie umorzyła postępowanie, a winą za wypadek obarczyła pieszą. Z akt sprawy wynika, że to Klaudia naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo zdaniem biegłego, wyszła niemal wprost pod samochód zza autobusu. Kluczowym dowodem w sprawie miały być zeznania kierowcy autobusu. Oświadczył, że rzeczywiście wysadził w Biskupnicy Klaudię i odjechał kilkaset metrów, a po chwili mijały go dwa samochody, które – jak się wyraził – ostro grzały. W związku z tym, że nikt nie zaznaczył – nawet policyjny technik – w jakim miejscu na drodze lub obok niej leżała Klaudia po potrąceniu, prokurator dał wiarę kierowcy auta Grzegorzowi A. oraz świadkowi Robertowi W., że jechali – jeden za drugim - z prędkością ok. 50-60 km/h.