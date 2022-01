Śmierć 2-miesięcznej Mai ze Starogardu Gdańskiego. Czy instytucje opiekuńcze i medyczne zrobiły coś, by uniknąć tragedii? Odpowiedzi brak Anna Krenc Stanisław Balicki

Śmierć dwumiesięcznej Mai prowokuje pytania o opiekę, jaką nad noworodkiem sprawuje służba zdrowia i o to, co robiły systemowe instytucje wsparcia rodziny. Dziewczynka zmarła na skutek licznych obrażeń ciała, prokuratura postawiła zarzuty rodzicom Mai i jej rodzeństwa. Maltretowana miała być cała trójka. 22-letnia Karolina P. oraz 23-letni Dominik P. trafili do aresztu. Miejscowa przychodnia i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie unikają odpowiedzi.