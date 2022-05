Smaki Pomorza w Grodzisku Owidz. Zobacz, jak przygotować policzki i golonkę według prasłowiańskiej tradycji Maja Czech

W kolejnym odcinku Smaków Pomorza zabieramy was do Grodziska Owidz. Tym razem przeniesiemy się w czasie aż do czasów średniowiecza. Dziś nasz mistrz kuchni ugotuje tradycyjne dania ziemi pomorskiej w Owidzu. Zobaczcie, jak przygotować policzki i golonkę według prasłowiańskiej tradycji.