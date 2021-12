Słynne drewniane molo w Bystrej (gm. Pruszcz Gdański) zostanie rozebrane. Są plany na inne rozwiązanie dla rowerzystów

Inwestycja na dekadę

Wielomiesięczne próby wyłonienia projektantów nie działały na korzyść mieszkańców regionu, na co dzień korzystających z drewnianego pomostu.

Rozbiórka tańsza niż remont

Droga przy pomoście wraz z pobocznymi ścieżkami administracyjnie należą do powiatu . Po 5 latach istnienia mola w miejscowości Bystra, jego utrzymanie przeszło jednak na barki gminy. Koszty ewentualnego remontu charakterystycznego fragmentu szlaku Mennoitów szacowane na około milion złotych , przerastają lokalny samorząd. Dlatego właśnie zdecydowano się na poprowadzenie ścieżki drugą stroną drogi . Już teraz zatem pewnym jest rozbiórka drewnianej wizytówki Bystrej:

- Stan drewnianego mola wskazuje na to, że trzeba je rozebrać. Plan jest taki, aby przerzucić na drugą stronę ulicy pieszych i rowerzystów i wybudować bezpieczne przejścia przez jezdnię . Z racji, że droga jest drogą powiatową, my udzieliliśmy powiatowi pomocy . W tej chwili wykonujemy dokumentację projektową tego zadania - mówi zastępca wójta gminy.

Niebezpieczeństwo dla rowerzystów

Powiat otrzymał od gminy pomoc wysokości 300 tys. złotych na uporanie się z problemem. Nadal jednak nie wiadomo, czy inwestycję uda się zrealizować do najbliższego sezonu rowerowego. Tymczasem rowerzyści dojeżdżający do pomostu w Bystrej już od roku omijają go, przejeżdżając fragmentem ruchliwej drogi powiatowej. Jak podkreśla radny gminy, takie rozwiązanie jest skrajnie niebezpieczne: