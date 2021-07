Słoweńcy bezlitośni dla polskich koszykarzy. Marzenia o awansie na igrzyska olimpijskie w Tokio oddalają się

Już na 5 minut przed końcową syreną Słoweńcy zanotowali setny punkt. Najlepiej w ich szeregach spisywał się Luka Doncić, który zdobył 18 punktów oraz zanotował 6 zbiórek i 10 asyst. Rywale trafili łącznie 18 razy za trzy punkty, przy skuteczności rzutowej wynoszącej 56 procent. Przewagę budowali dzięki rezerwowym. Klemen Prepelič zdobył 17 punktów, a Gregor Hrovat 16.

- Mieliśmy problem na zbiórkami, to był ważny element spotkania. Ten zespół to nie tylko Luka Doncić, inni też zagrali świetnie, rzucali trójki bardzo dobrze. To ciężka porażka. Mamy przed sobą kolejny mecz, będziemy na niego gotowi. To jest drużyna, która grała sporo ze sobą, mają swój system, bardzo podobny do tego z EuroBasketu 2017. Luka Doncić ściąga z nich presję, dodaje pewności siebie. Przez niego stwarzali sobie przewagi. W tej drużynie jest jednak mnóstwo świetnych graczy. Wszyscy nie tylko grali dobrze w ataku, ale także pracowali w obronie - ocenił Mike Taylor, selekcjoner reprezentacji Polski.