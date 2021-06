Ślimak Fudżi Tatiany wygrał I Rzeczenicki Wyścig Ślimaków z okazji Dnia Dziecka w Rzeczenicy

Dzień Dziecka w Rzeczenicy przeszedł już do historii. W sobotę od rana wesoła i kolorowa grupa bajkowych bohaterów przemierzała gminę wraz z ochotnikami z OSP, by spotkać się z możliwie jak największą liczbą dzieci. Kulminacyjnym momentem Dnia Dziecka było spotkanie na orliku w Rzeczenicy. Tu również nie zabrakło gier, zabaw, konkursów i sprawnościowych potyczek.

Sporo emocji było podczas I Rzeczenickiego Wyścigu Ślimaków. Na starcie stanęło ponad 20 „zawodników”, a każdemu z osobna kibicowała inna osoba. Dla „właścicieli” najszybszych ślimaków czekały bowiem nagrody, ale nie to było najważniejsze. Liczyła się dobra zabawa i emocje. Wszyscy o „zawodników” dbali i na nich chuchali, by nie stała im się krzywda, a po festynie zostały odniesione w bezpieczne miejsce.

Mimo że ślimaki miały do pokonania kilkadziesiąt centymetrów, to na rozstrzygnięcie trzeba było poczekać ponad 20 minut. Wbrew pozorom „wyścig” był emocjonujący, prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, a faworyci na ostatnich centymetrach potrafili … zawrócić. Wszystko na żywo, niczym Dariusz Szpakowski, komentował pomysłodawca „wyścigu” Piotr Furtak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy.