Sławomir Łosowski, lider zespołu Kombi kończy 70 lat. "Muzyka nigdy nie stała dla mnie wyżej od miłości"

Jak pan będzie spędzał jubileusz?

W zasadzie skromnie będę obchodził urodziny. W przeddzień będę miał spotkanie rodzinne, obiad. A w dzień urodzin to chyba mam już jakieś zajęcie muzyczne. Nie koncert, ale coś jest w planach.

Wiele się u pana dzieje. Czuje się Pan na te 70 lat?

Nie (śmiech), oj nie czuję się!

Za chwilę, 3. września Opole...

Mamy pierwszego dnia festiwalu występ we wspólnym bloku z innymi artystami, którzy mają tak jak Kombi swoje artystyczne jubileusze.

… i nowa płyta.

Jest właściwie prawie skończona ale chcemy jeszcze przedstawić publiczności przynajmniej dwie piosenki, do których robimy teledyski. Wydamy ją na sam koniec roku. Teksty na tę płytę w większości napisała Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo dobrze odczytywała z muzyki moje intencje i te słowa właściwie... no tak jak ja bym je sam napisał, świetnie pasują.

Muzyka cały czas płynie z mojej wyobraźni, z mojego serca. Ja się nie zmieniam aż tak bardzo, aczkolwiek muzycznie na pewno się rozwijam cały czas, tak mi się wydaje, tak oceniają to nasi fani. Płyta będzie mocno elektroniczna, właśnie na życzenie fanów, którzy przez parę ostatnich lat bardzo mnie namawiali, żeby taka była. Oczywiście jest taka również, bo naznaczona okresem pandemii, tak nam było najprościej pracować, korespondencyjnie przesyłać sobie nagrane wave. Płyta jest różnorodna, od bardzo nastrojowych utworów do prześmiewczych, dynamicznych. Muzycznie osadzona w tych charakterystycznych brzmieniach Kombi, choć wkracza też w inne sfery, nieobce mi. Przed zmianą nazwy na Kombi, gdy zespół występował jako Akcenty grałem muzykę bardzo eksperymentalną, elektroniczną w pełnym tego słowa znaczeniu. To moje doświadczenie, a także to, co dzieje się współcześnie w szeroko pojętej muzyce elektronicznej, owocuje aranżacjami, które nawiązują do współczesności, ale też do tego, co robiłem przez całe moje dotychczasowe muzyczne życie.