Sławomir Czarniecki, członek rady nadzorczej w Lechii Gdańsk: Mam pomóc Lechii doświadczeniem, ale jestem pracownikiem Bayeru Paweł Stankiewicz

Sławomir Czarniecki, członek rady nadzorczej Lechii Gdańsk

Sławomir Czarniecki, dyrektor sportowy akademii Bayeru Leverkusen, został nowym członkiem rady nadzorczej w Lechii Gdańsk. To człowiek wywodzący się z Elbląga i sprowadził do Bayeru Kaia Havertza, który dziś jest jedną z gwiazd futbolu, a Chelsea kupiła go za 80 milionów euro. To właśnie Havertz strzelił gola w finale Ligi Mistrzów w 2021 roku na wagę triumfu Chelsea. Czarniecki udzielił wywiadu "Dziennikowi Bałtyckiemu".