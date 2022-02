Sławno. Pająki i skorpiony w Sławieńskim Domu Kultury

Podczas wystawy - w Sławieńskim Domu Kultury - jej opiekun odpowie na wszystkie pytania, oprowadzi i zainteresuje ciekawostkami ze świata pajęczaków. Zwiedzający wystawę będą mieć możliwość fotografowania oraz filmowania wszystkich prezentowanych okazów. Zwierzęta są zamknięte w szklanych terrariach, które zapewniają oglądającym bezpieczeństwo.

- W Europie boimy się ptaszników dlatego, że nie występują tutaj w naturze. W Ameryce Południowej, Azji czy Afryce ludzie nauczyli się z nimi żyć, bo wiedzą, że nie zrobią im krzywdy. Nawet jak ktoś idzie po lesie, to ptasznik nie czyha, żeby mu rzucić się na głowę, bo pająki nie są agresywne, tylko defensywne, czyli bronią się. Żyją sobie swoim życiem i nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia. To są normalne zwierzęta, a lęk przed nimi ma podłoże psychologiczne. Gdyby w filmach straszyli nas wiewiórkami, to też byśmy przed nimi uciekali. Popkultura zrobiła pająkom bardzo czarny PR - opowiada Maciej Kuta z firmy Araneus, organizatora wystawy.