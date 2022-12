Sławno. Bezdomni rozpalili ognisko w budynku. Dogrzewali się. Zabrano ich do szpitala. [WIDEO I ZDJĘCIA]

- Niskie temperatury to śmiertelne zagrożenie dla osób pozostających w kryzysie bezdomności, które szukają schronienia by przetrwać okres jesienno - zimowy. Dlatego też dzielnicowi wraz z pracownikami Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej regularnie sprawdzają, jak takie osoby radzą sobie w tym ciężkim dla nich czasie - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Odwiedzają również osoby chore i samotne, które szczególnie w tym okresie wymagają wzmożonej uwagi i opieki. Wszystko po to, by z pomocą zdążyć na czas.