Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 8.08.2021 r. VAR sprzyjał Lechii, ale Łukasz Zwoliński zmarnował karnego. Tomasz Makowski uratował punkt

- Nie ma dla mnie znaczenia, jaki skład wystawi Śląsk. Chciałbym, żeby wystawili najlepszy, jaki będą mogli w danym dniu. My skupiamy się na swoim składzie, na budowaniu swojej strategii gry i wierzę, że będzie to dobre spotkanie – mówił Piotr Stokowiec, trener Lechii przed wyjazdem do Wrocławia.

Lechia pojechała do Wrocławia z nadzieją na zdobycie kompletu punktów. W innych okolicznościach dobrze grający w tym sezonie Śląsk byłby faworytem, ale ponieważ walczy o grę w fazie grupowej Ligi Konferencji trener Jacka Magiera wymienił aż dziewięciu piłkarzy z podstawowego składu, a to zwiększyło szansę biało-zielonych na korzystny wynik.

Zwoliński to chyba nie jest najlepszy wybór do wykonywania rzutów karnych. W poprzednich sezonach tę rolę pełnił Flavio Paixao, któremu też zdarzało się pomylić, ale w zdecydowanej większości trafiał do siatki. Portugalczyk był jednak na ławce rezerwowych, więc karnego musiał strzelać kto inny. Wyznaczony został Zwoliński, ale jego liczby z tego fragmentu nie mogą zachwycać. W barwach Lechii wykonywał cztery rzuty karne, ale wykorzystał z nich tylko dwa – w spotkaniu Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz i w pamiętnym ligowym meczu z Zagłębiem w Lubinie w sezonie 2019/20, który zakończył się remisem 4:4. Poza meczem we Wrocławiu karnego nie wykorzystał także w Szczecinie z Pogonią także wiosną 2020 roku.