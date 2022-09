Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 10.09.2022 r. Lechia zawiodła w drugiej połowie. Znowu podarowała punkty rywalowi ZDJĘCIA

Lechia zdobyła jeden punkt w pięciu ostatnich meczach przerywając tym samym fatalną serię czterech kolejnych porażek. Śląsk z kolei nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów, więc nic dziwnego, że oba zespoły znajdują się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. I oba chciały wreszcie odnieść ważne zwycięstwo, które dałoby nadzieję na lepszą przyszłość.

Podopieczni trenera Macieja Kalkowskiego dobrze zaczęli mecz we Wrocławiu. To biało-zieloni, grający wyjątkowo w czerwonych strojach, starali się kreować sytuacje bramkowe i dążyli do strzelenia gola. Widać było dużą koncentrację w zespole i chcę odniesienia zwycięstwa. Nie była to może jakaś wybitna połowa w wykonaniu Lechii, ale na pewno taka, którą można zaliczyć na plus. O dużym pechu może mówić Maciej Gajos, który oddał kapitalny strzał z dystansu i piłka wylądowała w bramce zespołu gospodarzy. Niestety, szyba interwencja z wozu VAR i sędzia anulował gola. W trakcie strzału Michał Nalepa bezsensownie odepchnął rywala i zabrał Gajosowi pięknego gola. Kolejna akcja Lechii zakończyła się już bramką. Po dośrodkowaniu Conrado piłkę do własnej bramki skierował Patryk Janasik, który był mocno naciskany przez Gajosa. W pełni zasłużone prowadzenie Lechii we Wrocławiu. Gospodarzy było stać tylko na mocne uderzenie z dystansu Patricka Olsena, ale Kuciak popisał się świetną interwencją.