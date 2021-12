Słabo grająca Lechia Gdańsk została pokonana przez Jagiellonię Białystok. Wściekły Dusan Kuciak: Myślałem, że kogoś zabiję

Dusan Kuciak, bramkarz Lechii, był wściekły w jaki sposób drużyna straciła pierwszego gola w meczu z Jagiellonią.

- Chcemy być mocnym zespołem, pracujemy nad czymś, a tracimy głupie bramki. Po pierwszej straconej bramce myślałem, że kogoś zabiję. Kogo? Nie wiem. Kogoś. Bo dla mnie to niemożliwe, w jakiej sytuacji potrafimy stracić bramkę. Staram się zaczynać od siebie, ale muszę jeszcze zrobić analizę. Nie ukrywam jednak, że właśnie po tej pierwszej bramce byłem bardzo zdenerwowany. To nieprawdopodobne, że nie potrafimy wybić piłki z pola karnego. Chcemy się bawić pod własną bramką. Trzeba wybić piłkę w aut albo nawet na róg. Mi to nie przeszkadza, a jest spokój. Nie wiedziałem dokładnie tej sytuacji, ale musimy uprościć grę. Musimy grać szybciej. Mamy piąty mecz z rzędu, kiedy pierwsi tracimy gola. Nie potrafimy wyjść tak zmobilizowani i skoncentrowani, jak na Raków w drugiej połowie. Taką Lechię zawsze byśmy chcieli oglądać. Gdybyśmy tak grali zawsze, to dziś moglibyśmy być na pierwszym miejscu w tabeli, a my gramy raz tak, a innym razem tak. O piłkę walczyłem z Jankiem Biegańskim i muszę z nim o tym porozmawiać - powiedział Słowak.