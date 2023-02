„Skrzydła wolności. Sztuka wolnych ludzi”. Wyjątkowa wystawa w Sopocie

Na wystawie „Skrzydła wolności. Sztuka wolnych ludzi” będziemy mogli zobaczyć prace (m.in. obrazy i rzeźby) 13 młodych artystów z różnych części Ukrainy. Ukazują one wojenną teraźniejszość, pragnienie życia, humor, satyrę i ironię, radość i nadzieję. Wiele z nich powstało pod okupacją, będąc wyrazem niezgody, buntu, ogromnej siły i wiary, które pomogły przetrwać przeciwności losu.

Sopot Centrum, ul. Kościuszki 14

Wystawa odwiedziła już wiele państw, m.in. gościła w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Jest swego rodzaju podziękowaniem ukraińskich artystów za solidarność i okazane wsparcie walczącej Ukrainie. Teraz ten przekaz trafi do sopocian.

– Jestem dumny z nas jako społeczeństwa, bo przez ten rok naprawdę zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa. Kiedyś to my potrzebowaliśmy pomocy, a dziś spłacamy ten swoisty dług – powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który objął wystawę honorowym patronatem. – Pamiętam, jak bardzo wzruszający to był moment, gdy podczas sesji rady miasta, niewiele ponad miesiąc po ataku Rosji, udało się nam połączyć przez komunikator z merem Białogrodu nad Dniestrem, dziś naszym miastem partnerskim. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że pomóc należy natychmiast, zaraz po tym, jak spadły pierwsze bomby, że nie ma ani chwili do stracenia. To wsparcie trwa do dziś.