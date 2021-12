Skrzeszewo. Ciężarówka wypadła z drogi. 9-latek został przetransportowany helikopterem do szpitala

Skrzeszewo. Ciężarówka wypadła z drogi. 9-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 6 grudnia ok. godz. 10 w Skrzeszewie (gm. Żukowo). Jak podaje mł. asp. Karolina Jędrzejczak, p.o. oficera prasowego KPP w Kartuzach, kierujący ciężarówką 28-letni kierujący, jadąc w kierunku Babiego Dołu, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w drzewo.

W wyniku zderzenia poszkodowany został 9-letni pasażer ciężarówki. Chłopca do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący był trzeźwy.