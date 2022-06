Skręciła na "zielonej strzałce" i wjechala prosto w kierującego hulajnogą. WIDEO Witold Chrzanowski

Wideo

Patrząc na to, co wyprawia się na naszych drogach, coraz częściej zastanawiamy się, w jaki sposób niektórzy z kierowców zdobyli prawo jazdy. Dowodem tego jest choćby sytuacja, która miała miejsce w Olsztynie. Wideo ze zdarzenia opublikowała na swojej stronie policja. Całkowity brak wyobraźni, nieznajomość przepisów, zaburzenie widzenia - to najłagodniejsze określenia tego, co widać na poniższym filmie.