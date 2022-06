Skończmy z walkami w Ergo Arenie. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Na to, co się dzieje w pięknej hali na granicy Gdańska i Sopotu, decydujący wpływ mają prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. To Gdańsk i Sopot są właścicielami hali. To od nich zależy, jaki profil imprez będzie tam organizowany. A po minionym weekendzie pozostaje ogromny niesmak. W internecie mamy dziesiątki filmów pokazujących bójkę na trybunach. Nie bijatykę, nie przepychanki, tylko brutalne starcia młodych ludzi.

Komu potrzebna jest taka reklama Gdańska i Sopotu? Komu jest potrzebna taka reklama Ergo Areny?

Wchodzę na stronę internetową obiektu i czytam o szczytnych celach obiektu: