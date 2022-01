Skoki WILLINGEN NA ŻYWO WYNIKI 29.01.2022 r. Polacy dziś nie błysnęli. Program. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online, relacja

Puchar Świata w Willingen 2022. Polacy skakali słabiej, ale to wiatr decydował o wynikach

Jury było zdeterminowane, żeby ten konkurs przeprowadzić. Wiatr był silny, nie było mowy o sprawiedliwych warunkach i wyniki absolutnie nie mówią nic o aktualnej dyspozycji poszczególnych zawodników. Polacy nie wylosowali szczęśliwego losu na loterii i zajęli dalsze miejsca, ale to nie jest powód do niepokoju. Więcej będzie można powiedzieć po zawodach, które rozegrane zostaną w miarę równych warunkach. W dodatku już po konkursie zdyskwalifikowani zostali Piotr Żyła i Stefan Hula za nieregulaminowe buty. Zwłaszcza dotknęło to Żyłę, który byłby 14.

Najlepszy okazał się Ryoyu Kobayashi. Japończyk poleciał najdalej w pierwszej i jedynej serii konkursu i został zwycięzcą. Na złe warunki trafił Karl Geiger, który uplasował się na koniec drugiej dziesiątki i to go kosztowało utratę prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.