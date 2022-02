Skoki PEKIN NA ŻYWO WYNIKI 12.02.2022 r. Kamil Stoch tuż za podium. Program. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online, relacja

Igrzyska olimpijskie w Pekinie 2022. Medal był tak blisko, tak niewiele zabrakło

CZYTAJ TAKŻE: Piękne polskie sportsmenki wystąpią w Pekinie. One są pełne wdzięku ZDJĘCIA

Konkurs olimpijski na dużej skoczni stał na niesamowitym poziomie. Skoki przekraczające 130 metrów nie robiły większego wrażenia. Trzeba było skakać wyraźnie powyżej 135 metrów i w bardzo dobrym stylu, żeby realnie myśleć o walce o medale. Przykładem jest Niemiec Markus Eisenbichler, który skoczył 137,5 i 139,5 metra, ale miał problemy z lądowaniem i dało mu to zaledwie siódme miejsce.

Świetnie skakał Kamil Stoch. W pierwszej serii skoczył 137,5 metra i zajmował czwarte miejsce. Do trzeciego Słoweńca Timiego Zajca tracił tylko 0,4 punktu i wszystko było otwarte. Kamil w drugiej serii jednak nieco spóźnił skok i uzyskał 133,5 metra. To wystarczyło do czwartego miejsca, a do medalu zabrakło nieco ponad dwóch metrów. Mistrzem olimpijskim został Norweg Marius Lindvik, srebro zdobył Japończyk Ryoyu Kobayashi, a brąz Niemiec Karl Geiger.