Skoki narciarskie ZAKOPANE NA ŻYWO 14.01.2023 r. WYNIKI. Polska tuż za Austrią! Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Polska zajęła drugie miejsce w konkursie drużynowym w Zakopanem. Wygrała Austria, która wyprzedziła biało-czerwonych zaledwie o jeden punkt. Na trzecim miejscu rywalizację ukończyli Niemcy.

Biało-czerwoni prowadzili po skokach Kamila Stocha i Piotra Żyły. W trzeciej grupie skakał Paweł Wąsek i to była solidna próba, ale Austriacy wykorzystali swoją szansę i objęli prowadzenie. Tylko na chwilę. Znakomity skok Dawida Kubackiego w czwartej grupie dał Polakom pierwsze miejsce po pierwszej rundzie.

W drugiej serii rywalizacja o zwycięstwo nie układała się po myśli Polaków. Już skaczący jako pierwszy Kamil Stoch trafił na bardzo trudne warunki i Austriacy objęli prowadzenie. Piotr Żyła i Paweł Wąsek jeszcze stracili kilka punktów do głównych rywali. Skaczący jako ostatni Dawid Kubacki miał ponad 16 punktów do odrobienia. Skoczył 127,5 metra w najgorszych warunkach spośród wszystkich zawodników i dostał wysoką rekompensatę. Trudne warunki, ale lepsze od Polaka, miał Kraft. Austriak skoczył cztery metry krócej, ale to wystarczyło do zwycięstwa. Polacy mogą się cieszyć z drugiego miejsca, choć do wygranej w konkursie zabrakło naszej reprezentacji tylko jednego punktu.