Skoki narciarskie SAPPORO 22.01.2023 r. WYNIKI. Polacy nie zachwycili i byli daleko od podium. Ryoyu Kobayashi królem Sapporo RELACJA

Ryoyu Kobayashi wygrał drugi spośród trzech konkursów Pucharu Świata, które zostały rozegrane w Sapporo. Drugie miejsce zajął Norweg Halvor Egner Granerud.

Silny wiatr wiejący w Sapporo ponownie miał duży wpływ na to, jak wyglądał nocny konkursu w Sapporo. Na czele stawki byli po pierwszej serii ci zawodnicy, którzy podczas tego weekendu skaczą bardzo dobrze, a więc prowadził Norweg Halvor Egner Granerud, a drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi.

A jak spisali się Polacy? Dobry skok na 137,5 metra oddał Dawid Kubacki, a to plasowało go na szóstym miejscu na półmetku rywalizacji. Awans do serii finałowej wywalczyli wszyscy biało-czerwoni, ale nie były to czołowe pozycje, bo Piotr Żyła był 13, Paweł Wąsek 25, Aleksander Zniszczoł 26, a Kamil Stoch 28. Do serii finałowej nie awansowali m.in. Austriak Michael Hayboeck, Niemiec Karl Geiger czy Norwegowie Marius Lindvik i Robert Johansson.