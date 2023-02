Skoki narciarskie LAKE PLACID NA ŻYWO 11.02.2023 r. WYNIKI. Dziś zawody w duetach. Gdzie oglądać w TV i stream w internecie? Wyniki, relacja

Dawid Kubacki wreszcie okazał się lepszy w konkursie od Halvora Egnera Graneruda. Polak zajął piąte miejsce, a Norweg siódme. Po pierwszej serii prowadził Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedzał Austriaka Michaela Hayboecka. Kobayashi w drugiej serii skoczył słabiej i zajął drugie miejsce, a zawody ostatecznie wygrał Niemiec Andreas Wellinger.

W ostatnim czasie skoczkowie nie mają szczęścia do warunków. Znowu wiatr miał duży wpływ na to, jak wyglądała rywalizacja w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Lake Placid.

Polacy nie prezentowali się najlepiej. Dawid Kubacki skoczył 124,5 metra i zajmował dziesiąte miejsce na półmetku zawodów. Do rundy finałowej awansowali również Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, którzy byli w drugiej dziesiątce.

W drugiej serii Dawid Kubacki skoczył 126 metrów i to był naprawdę dobry skok reprezentanta Polski. Dzięki temu Kubacki przesunął się z dziesiątego miejsca na piąte w konkursie w Lake Placid, a do podium zabrakło mu tylko 1,5 metra. Halvor Egner Granerud w serii finałowej uzyskał tylko 117 metrów, ale tym razem nie miał szczęścia do warunków. W efekcie zakończyła się seria Norwega na podium i rywalizację zakończył na siódmej pozycji. Dobrze spisał się Aleksander Zniszczoł, który zajął 13 miejsce.