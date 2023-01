Skoki narciarskie INNSBRUCK 4.01.2023 r. WYNIKI. Dawid Kubacki triumfuje przed Halvorem Egnerem Granerudem! Kamil Stoch tuż za podium

Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w Innsbrucku, który jest zaliczany do klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. To oznacza, że Halvor Egner Granarud - zwycięzca z Oberstdorfu i Ga-Pa - nie dołączy do skoczków, którzy wygrali wszystkie konkursy w Turnieju Czterech Skoczni i jeszcze nie może być pewny zwycięstwa w całym cyklu.

Fantastyczna była dla Polaków pierwsza seria konkursu w Innsbrucku zaliczanego do Turnieju Czterech Skoczni. Pewnie prowadził Dawid Kubacki, który skoczył 127 metrów i - co ważne - o 12,8 punktu wyprzedzał szóstego Norwega Halvora Egnera Graneruda. Trzecie miejsce zajmował Kamil Stoch (127 metrów), a Polaków przedzielał Słoweniec Anze Lanisek.

W serii finałowej Granerud oddał jednak kapitalny skok na 133 metry i prowadził do momentu, aż na rozbiegu pojawił się Kubacki. Polak uzyskał 121,5 metra w gorszych warunkach, a do tego doszła przewaga z pierwszej serii i to wystarczyło, aby wygrać konkurs w Innsbrucku. Kubacki odrobił do Graneruda 3,5 punktu w Turnieju Czterech Skoczni. Stoch ukończył rywalizację na piątym miejscu, a Żyła na dziesiątym.