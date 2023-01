Skoki narciarskie GA-PA NA ŻYWO 1.01.2023 r. WYNIKI. Kubacki i Żyła w grze o podium! Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Polacy nadal prezentują bardzo wysoką formę w Pucharze Świata i Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki skoczył 136 metrów i zajmuje trzecie miejsce po pierwszej serii konkursu w Ga-Pa. Tuż za nim - po skoku na 135,5 metra - jest Piotr Żyła. Kamil Stoch (135 metrów) klasyfikowany jest ósmy, a Paweł Wąsek (130 metrów) zajmuje 13 miejsce.

Po pierwszej serii prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud, a tuż za nim plasuje się Słoweniec Anze Lanisek. Kubacki traci do Graneruda 6,8 punktu.

Puchar Świata w Ga-Pa 2023. Znakomite skoki Polaków w kwalifikacjach

Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do noworocznego konkursu Pucharu Świata w Ga-Pa zaliczanego do Turnieju Czterech Skoczni. Piotr Żyła zajął czwarte miejsce, Kamil Stoch był siódmy, Paweł Wąsek 13. Do konkursu awansował także Stefan Hula. Odpadł Jan Habdas, który nie prowadził sobie z trudnymi warunkami.