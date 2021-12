Skoki narciarskie ENGELBERG NA ŻYWO WYNIKI 18.12.2021 r. Kamil Stoch szósty. Program. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online, relacja

Puchar Świata w Engelbergu 2021. Kamil Stoch szósty w sobotę i to jedyny powód do radości

CZYTAJ TAKŻE: Klasyfikacja generalna Pucharu Świata i Pucharu Narodów. Wyniki, tabele

Sobotni konkurs w Engelbergu był dobry dla Kamila Stocha, który nie jest jeszcze w pełni sił po zapaleniu zatok. Polak jednak skakał bardzo dobrze i zajął szóste miejsce. Niestety, to jedyny powód do radości dla polskich kibiców.

Treningi w Ramsau niezbyt pomogły naszym skoczkom. Nadal mają problem z oddawaniem dobrych skoków, które pozwoliłyby marzyć o awansie do serii finałowej. Problem zdecydowanie jest głębszy. Cofnęliśmy się do czasów, kiedy pewny był udział Stocha w serii finałowej, a dalej trzeba było liczyć na szczęście. Trener Michal Dolezal musi szybko znaleźć rozwiązanie, bo Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Paweł Wąsek lądowali blisko i widać było tylko ich smutne miny. Piotr Żyła ma przebłyski lepszych skoków, ale akurat do sobotniego konkursu nie zdołał się zakwalifikować.