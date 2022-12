Skoki narciarskie ENGELBERG NA ŻYWO 18.12.2022 r. WYNIKI. Polacy wskoczą na podium? Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Puchar Świata w Engelbergu (17.12.2022 r.). Dwóch Polaków skończyło na podium!

Dawid Kubacki oddał świetny skok na 139 metrów i prowadził po pierwszej serii sobotniego konkursu w Engelbergu. O pół punktu wyprzedzał Słoweńca Anze Laniska. Ostatecznie jednak triumfował Lanisek.

W pierwszej serii bardzo dobrze spisali się także inni biało-czerwoni. Trzecie miejsce zajmował Piotr Żyła, ósme Kamil Stoch, a na 15 pozycji plasował się Paweł Wąsek, ale z niewielką stratą do czołowej "10". Paweł też oddał świetny skok, ale stracił kilka punktów za przysiad przy lądowaniu. Gdyby nie to, byłby także w czołowej "10". Do drugiej serii nie awansowali słabo skaczący Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.

W drugiej serii Kubacki skoczył 140 metrów i to był bardzo dobry skok, ale wystarczył do zajęcia drugiego miejsca. Najlepszy był Lanisek, który poleciał fenomenalnie na 142 metry. Żyła utrzymał znakomite trzecie miejsce, a Stoch ósme. To był naprawdę bardzo dobry występ Polaków w Engelbergu.