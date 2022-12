Skoki narciarskie ENGELBERG NA ŻYWO 18.12.2022 r. WYNIKI. Kubacki liderem na półmetku! Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Puchar Świata w Engelbergu (18.12.2022 r.). Kubacki pierwszy, a Żyła trzeci!

Pierwsza seria niedzielnego konkursu w Engelbergu była bardzo udana dla reprezentantów Polski. Dawid Kubacki skoczył 141,5 metra i jest liderem z przewagą 6,7 punktu nad drugim Manuelem Fettnerem. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Żyła - po skoku na 139,5 metra - ze stratą 0,6 punktu do Austriaka.

Pozostali Polacy nie awansowali do drugiej serii. Nie po raz pierwszy o pechu może mówić będący w dobrej formie Kamil Stoch, który dostał zielone światło do skoku w fatalnych warunkach, a do tego popełnił błąd przy wyjściu z progu. Jego los podzielili także Norweg Johann Andre Forfang i Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Puchar Świata w Engelbergu (17.12.2022 r.). Dwóch Polaków skończyło na podium!

Dawid Kubacki oddał świetny skok na 139 metrów i prowadził po pierwszej serii sobotniego konkursu w Engelbergu. O pół punktu wyprzedzał Słoweńca Anze Laniska. Ostatecznie jednak triumfował Lanisek.