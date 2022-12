Skoki narciarskie ENGELBERG NA ŻYWO 17.12.2022 r. WYNIKI. Kubacki i Żyła na podium! Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Puchar Świata w Engelbergu (17.12.2022 r.). Świetny Kubacki, znakomici Polacy!

Dawid Kubacki oddał świetny skok na 139 metrów i prowadzi po pierwszej serii sobotniego konkursu w Engelbergu. O pół punktu wyprzedza Słoweńca Anze Laniska. Zawodnicy zaczynali konkurs z 15 belki startowej, a najlepsi kończyli rywalizację z 13.

Bardzo dobrze spisali się także inni biało-czerwoni. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Żyła, ósmy jest Kamil Stoch, a na pozycji plasuje się Paweł Wąsek, ale z niewielką stratą do czołowej "10". Paweł też oddał świetny skok, ale stracił kilka punktów za przysiad przy lądowaniu. Gdyby nie to, byłby także w czołowej "10". Do drugiej serii nie awansowali słabo skaczący Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.

W Engelbergu zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Rywalizacja potrwa od soboty (17.12.2022) do niedzieli (18.12.2022).