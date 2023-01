Skoki narciarskie BISCHOFSHOFEN NA ŻYWO 6.01.2023 r. WYNIKI. Świetne skoki Polaków! Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Dwaj wielcy faworyci do wygrania Turnieju Czterech Skoczni potwierdzili wysoką formę w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud (137 metrów), a drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (137,5 metra). Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (137 metrów), a do konkursu zakwalifikowali się wszyscy reprezentanci Polski

Pary Polaków w systemie KO podczas konkursu w Bischofshofen: Jan Hoerl (Austria) - Paweł Wąsek (Polska), Domen Prevc (Słowenia) - Piotr Żyła (Polska), Stefan Hula (Polska) - Ryoyu Kobayashi (Japonia), Clemens Leitner (Austria) - Kamil Stoch (Polska), Jan Habdas (Polska) - Dawid Kubacki (Polska)

Puchar Świata w Bischofshofen 2023. Skoki narciarskie 6.01.2023 r. Kiedy konkurs? Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online na żywo? Program

