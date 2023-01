Skoki narciarskie BISCHOFSHOFEN NA ŻYWO 6.01.2023 r. WYNIKI. Kubacki jest trzeci. Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja

Halvor Egner Granerud jest już o krok od zdobycia Złotego Orła dla zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni. Norweg skoczył 139,5 metra i prowadzi po pierwszej serii konkursu w Bischofshofen, który zakończy turniej.

Dawid Kubacki skoczył 135,5 metra i klasyfikowany jest na trzeciej pozycji. Polaka wyprzedza jeszcze Słoweniec Anze Lanisek (140,5 metra). W drugiej serii - oprócz Kubackiego - wystąpi jeszcze dwóch reprezentantów Polski: szósty jest Kamil Stoch (138 metrów), a dwunasty Piotr Żyła (133,5 metra). Swoje pojedynki w parach przegrali: Jan Habdas, Paweł Wąsek oraz Stefan Hula i nie awansowali do serii finałowej konkursu.

Puchar Świata w Bischofshofen 2023. Granerud i Kubacki na czele kwalifikacji

Dwaj wielcy faworyci do wygrania Turnieju Czterech Skoczni potwierdzili wysoką formę w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud (137 metrów), a drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (137,5 metra). Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (137 metrów), a do konkursu zakwalifikowali się wszyscy reprezentanci Polski