Skoki narciarskie BISCHOFSHOFEN 6.01.2023 r. WYNIKI. Dawid Kubacki na podium w konkursie i turnieju. Triumf Halvora Egnera Graneruda Paweł Stankiewicz

Skoki narciarskie BISCHOFSHOFEN WYNIKI na żywo. Puchar Świata w Bischofshofen 6.01.2023 r. Halvor Egner Granerud wygrał konkurs w Bischofshofen zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni. Norweg triumfował w trzech na cztery zawody, a raz lepszy okazał się Dawid Kubacki. Polak walczył do końca i może mieć duże powody do zadowolenia. Kubacki w Bischofshofen zajął trzecie miejsce, a cały Turniej Czterech Skoczni zakończył na drugiej pozycji.