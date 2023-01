Skoki narciarskie BAD MITTERNDORF 29.01.2023 r. WYNIKI. Dawid Kubacki traci coraz więcej do Halvora Egnera Graneruda

To nie był udany konkurs dla reprezentantów Polski. W czołowej dziesiątce, ale poza podium, uplasował się jedynie Piotr Żyła. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, który wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca i Austriaka Stefana Krafta.

Piotr Żyła zajmował piąte miejsce po pierwszej serii konkursu. Polak skoczył 226,5 metra i do trzeciego Słoweńca Timiego Zajca tracił 13,4 punktu. Dawid Kubacki i Kamil Stoch byli w drugiej dziesiątce, a Aleksander Zniszczoł otwierał trzecią dziesiątkę. Liderem był Norweg Halvor Egner Granerud, który o 0,8 punktu wyprzedzał Austriaka Stefana Krafta.

W drugiej serii Zniszczoł, Stoch i Kubacki oddali średnie skoki, a w efekcie uplasowali się dopiero pod koniec drugiej dziesiątki. Dla Kubackiego to był najgorszy występ w tym sezonie i wyraźnie ma lekki spadek formy. Stoch i Kubacki skaczą dziś podobnie, ale to Kamil miał równać do Dawida, a nie na odwrót. Dobrze spisał się Żyła, który miał udany także drugi skok i ostatecznie zakończył rywalizację na szóstym miejscu.