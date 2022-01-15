Skoki narciarskie 2021/22 NA ŻYWO KLASYFIKACJA, WYNIKI, PUCHAR ŚWIATA. Tabela, Puchar Narodów, loty [Zakopane, 15.01.2022 r.]

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/2022
CZYTAJ TAKŻE: Skoki narciarskie RUKA NA ŻYWO 27-28.11.2021 r. Gdzie oglądać konkursy?
|M-ce
|Zawodnik
|Kraj
|Punkty
|1.
|Ryoyu Kobayashi
|Japonia
|891
|2.
|Karl Geiger
|Niemcy
|817
|3.
|Halvor Egner Granerud
|Norwegia
|693
|4.
|Marius Lindvik
|Norwegia
|643
|5.
|Markus Eisenbichler
|Niemcy
|472
|6.
|Jan Hoerl
|Austria
|440
|7.
|Anze Lanisek
|Słowenia
|421
|8.
|Stefan Kraft
|Austria
|409
|9.
|Robert Johansson
|Norwegia
|369
|10.
|Killian Peier
|Szwajcaria
|356
|11.
|Daniel Huber
|Austria
|341
|12.
|Cene Prevc
|Słowenia
|282
|13.
|Timi Zajc
|Słowenia
|264
|14.
|Yukiya Sato
|Japonia
|260
|15.
|Manuel Fettner
|Austria
|222
|16.
|Kamil Stoch
|Polska
|216
|21.
|Piotr Żyła
|Polska
|174
|36.
|Dawid Kubacki
|Polska
|41
|45.
|Jakub Wolny
|Polska
|17
|47.
|Paweł Wąsek
|Polska
|13
|54.
|Aleksander Zniszczoł
|Polska
|5
|56.
|Andrzej Stękała
|Polska
|1
Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/22
|M-ce
|Kraj
|Punkty
|1.
|Austria
|2896
|2.
|Niemcy
|2857
|3.
|Norwegia
|2730
|4.
|Japonia
|2373
|5.
|Słowenia
|2266
|6.
|Polska
|1067
|7.
|Szwajcaria
|557
|8.
|Rosja
|549
|9.
|Kazachstan
|50
|9.
|Czechy
|50
|11.
|Bułgaria
|35
|12.
|Finlandia
|22
|13.
|Estonia
|13
|14.
|Kanada
|7
|15.
|Turcja
|2
|16.
|Włochy
|1
Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (20.11.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 252,4 (134,5 - 133,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,7 (128,0 - 131,0)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 239,7 (133,0 - 125,0)
4. Naoki Nakamura (Japonia) 230,2 (130,0 - 128,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 221,3 (117,5 - 125,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 219,6 (122,5 - 119,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,1 (126,5 - 122,5)
8. Cene Prevc (Słowenia) 215,5 (121,5 - 127,5)
9. Robert Johansson (Norwegia) 215,3 (131,5 - 117,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 213,4 (119,0 - 120,5)
...
13. Dawid Kubacki 206,0 (125,0 - 115,0)
32. Piotr Żyła 93,4 (113,5)
45. Jakub Wolny 71,9 (105,0)
48. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 49,0 (96,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (21.11.2021):
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 235,3 (134,5 - 122,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 226,5 (126,0 - 122,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 223,8 (121,5 - 127,0)
4. Timi Zajc (Słowenia) 222,5 (125,5 - 122,0)
5. Cene Prevc (Słowenia) 221,2 (125,0 - 124,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 220,6 (123,5 - 122,0)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,2 (123,0 - 122,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 214,1 (123,5 - 118,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 214,0 (125,0 - 121,5)
10. Stephan Leyhe (Niemcy) 210,8 (119,0 - 127,0)
...
16. Piotr Żyła 202,0 (120,5 - 122,0)
30. Andrzej Stękała 170,4 (120,0 - 108,5)
33. Kamil Stoch 90,1 (112,0)
35. Dawid Kubacki 89,5 (113,5)
44. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 78,0 (111,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (27.11.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 324,5 (138,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 318,9 (141,0 - 140,0)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 304,4 (136,5 - 132,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 289,8 (136,0 - 128,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 289,6 (132,5 - 129,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 282,9 (128,0 - 141,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 279,0 (132,5 - 128,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 278,6 (134,0 - 128,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 272,9 (141,0 - 119,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 265,0 (136,0 - 119,0)
...
23. Piotr Żyła 234,6 (131,0 - 120,5)
33. Dawid Kubacki 122,1 (124,0)
37. Aleksander Zniszczoł 112,7 (118,0)
38. Andrzej Stękała 112,5 (119,0)
47. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 68,0 (95,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (28.11.2021):
1. Anze Lanisek (Słowenia) 311,9 (147,0 - 135,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 310,3 (138,0 - 142,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 305,2 (145,0 - 135,5)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 297,5 (138,5 - 138,5)
5. Cene Prevc (Słowenia) 296,8 (143,0 - 136,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 288,2 (142,0 - 134,0)
7. Stefan Kraft (Austria) 284,0 (123,0 - 138,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 281,8 (139,0 - 128,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 281,6 (126,0 - 139,5)
10. Andreas Willinger (Niemcy) 281,5 (132,5 - 138,5)
...
23. Jakub Wolny 260,1 (130,0 - 132,0)
27. Piotr Żyła 236,9 (140,0 - 112,0)
41. Kamil Stoch 120,4 (121,5)
42. Aleksander Zniszczoł 120,2 (125,0)
44. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 125,5)
Wyniki konkursu drużynowego w Wiśle (4.12.2021):
1. Austria 843,0
2. Niemcy 842,7
3. Słowenia 834,4
4. Polska 792,9
5. Japonia 787,3
6. Norwegia 767,2
7. Rosja 746,4
8. Szwajcaria 602,2
9. USA 232,9
Wyniki konkursu indywidualnego w Wiśle (5.12.2021):
1. Jan Hoerl (Austria) 261,9 (121,0 - 128,0)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 255,2 (122,0 - 124,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 253,6 (120,0 - 123,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 251,3 (117,0 - 123,0)
5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 246,3 (120,5 - 119,5)
6. Cene Prevc (Słowenia) 241,6 (121,0 - 116,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 241,2 (119,0 - 120,5)
8. Lovro Kos (Słowenia) 240,3 (119,0 - 128,0)
9. Killian Peier (Szwajcaria) 240,0 (118,0 - 129,0)
10. Robert Johansson (Norwegia) 238,8 (116,5 - 128,5)
11. Kamil Stoch 236,5 (117,0 - 116,5)
...
25. Piotr Żyła 218,3 (115,0 - 116,0)
26. Aleksander Zniszczoł 217,8 (116,5 - 115,5)
32. Dawid Kubacki 103,6 (113,0)
40. Paweł Wąsek 96,3 (107,0)
41. Tomasz Pich 95,8 (106,5)
43. Stefan Hula 88,0 (104,0)
45. Jakub Wolny 83,8 (104,5)
46. Jan Habdas 82,3 (100,0)
47. Klemens Murańka 82,1 (101,5)
49. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 74,7 (100,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (11.12.2021):
1. Stefan Kraft (Austria) 267,0 (138,0 - 130,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,0 (136,0 - 137,5)
3. Kamil Stoch (Polska) 261,9 (132,0 - 133,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 257,9 (132,0 - 135,0)
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 257,9 (132,5 - 137,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 257,5 (130,0 - 139,0)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 257,3 (136,5 - 132,0)
8. Robert Johansson (Norwegia) 257,2 (131,5 - 134,5)
9. Marius Lindvik (Norwegia) 257,0 (133,0 - 135,0)
10. Jan Hoerl (Austria) 256,7 (132,0 - 134,5)
...
17. Piotr Żyła 244,1 (130,5 - 130,0)
30. Paweł Wąsek 221,3 (128,0 - 118,0)
37. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 108,8 (125,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (12.12.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,8 (129,5 - 139,0)
2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 260,2 (130,5 - 141,5)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 256,6 (126,0 - 141,0)
4. Robert Johansson (Norwegia) 255,8 (128,0 - 139,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 254,9 (128,0 - 138,0)
6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 247,5 (123,0 - 138,5)
7. Cene Prevc (Słowenia) 243,8 (123,0 - 136,5)
8. Constantin Schmid (Niemcy) 241,2 (127,5 - 134,0)
9. Junshiro Kobayashi (Japonia) 240,7 (128,5 - 135,0)
10. Philipp Aschenwald (Austria) 233,2 (128,0 - 128,5)
...
14. Piotr Żyła 226,7 (1424,0 - 129,0)
42 Aleksander Zniszczoł (obaj Polska) 82,1 (110,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Engelbergu (18.12.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 287,4 (137,0 - 140,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 286,6 (137,5 - 140,5)
3. Timi Zajc (Słowenia) 282,6 (139,0 - 137,0)
4. Killian Peier (Szwajcaria) 277,0 (138,5 - 135,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 270,8 (136,0 - 134,0)
6. Kamil Stoch (Polska) 270,2 (133,5 - 133,5)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 267,9 (131,5 - 135,0)
8. Anze Lanisek (Słowenia) 265,9 (135,0 - 132,5)
9. Stefan Kraft (Austria) 261,0 (133,0 - 131,0)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 258,9 (130,5 - 134,5)
...
35. Andrzej Stękała 108,0 (121,5)
44. Jakub Wolny 99,3 (118,0)
45. Paweł Wąsek 99,0 (116,0)
48. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 91,0 (111,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Engelbergu (19.12.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 306,0 (132,5 - 136,5)
2. Karl Geiger (Niemcy) 293,8 (135,0 - 131,5)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 293,5 (133,0 - 138,5)
4. Killian Peier (Szwajcaria) 293,1 (136,5 - 132,0)
5. Jewgienij Klimow (Rosja) 281,1 (133,5 - 131,5)
6. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 279,5 (122,0 - 138,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 279,3 (125,0 - 132,0)
8. Daniel Huber (Austria) 277,3 (137,0 - 128,5)
9. Pius Paschke (Niemcy) 276,6 (133,0 - 134,0)
10. Daniel Tschofenig (Austria) 274,1 (137,5 - 128,0)
...
15. Piotr Żyła 264,6 (128,0 - 128,0)
16. Kamil Stoch 259,3 (125,5 - 128,5)
19. Paweł Wąsek 255,9 (131,5 - 117,5)
39. Klemens Murańka 105,0 (110,0)
42. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 103,6 (110,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Oberstdorfie (29.12.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 302,0 (128,5 - 141,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 299,2 (132,0 - 133,0)
3. Robert Johansson (Norwegia) 298,6 (135,5 - 131,0)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 296,3 (129,5 - 137,5)
5. Karl Geiger (Niemcy) 295,9 (131,5 - 131,0)
6. Lovro Kos (Słowenia) 289,5 (126,5 - 139,5)
7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 281,1 (129,5 - 132,5)
8. Daniel Huber (Austria) 269,0 (129,0 - 126,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 266,8 (124,5 - 125,0)
10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 262,6 (129,0 - 122,5)
...
28. Dawid Kubacki 227,8 (111,5 - 113,5)
32. Jakub Wolny 124,0 (118,0)
33. Paweł Wąsek 123,8 (121,5)
38. Piotr Żyła 116,5 (114,0)
41. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 114,0 (118,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Ga-Pa (1.01.2022):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 291,2 (143,0 - 135,5)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 291,0 (141,0 - 143,5)
3. Lovro Kos (Słowenia) 286,0 (135,5 - 138,0)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 283,7 (138,0 - 138,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 274,9 (134,0 - 132,0)
6. Yukiya Sato (Japonia) 267,9 (132,5 - 130,0)
7. Karl Geiger (Niemcy) 265,0 (130,0 - 127,5)
8. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 264,2 (128,0 - 140,5)
9. Timi Zajc (Słowenia) 264,1 (137,0 - 127,5)
10. Stephen Leyhe (Niemcy) 263,7 (128,0 - 136,5)
11. Piotr Żyła (Polska) 262,0 (135,5 - 131,0)
...
23. Jakub Wolny 246,5 (127,0 - 132,5)
35. Andrzej Stękała 118,0 (128,0)
35. Paweł Wąsek 118,0 (126,0)
39. Dawid Kubacki 115,7 (126,0)
47. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 100,5 (118,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Bischofshofen (5.01.2022):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 291,3 (137,0 - 137,5)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 286,6 (137,5 - 135,5)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 282,4 (135,5 - 135,5)
4. Karl Geiger (Niemcy) 280,8 (133,0 - 136,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 273,1 (138,0 - 132,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 273,1 (137,0 - 132,5)
7. Robert Johansson (Norwegia) 270,4 (133,0 - 135,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 270,3 (130,0 - 140,5)
9. Michael Hayboeck (Austria) 267,1 (130,5 - 131,5)
10. Yukiya Sato (Japonia) 262,9 (137,0 - 126,5)
...
18. Piotr Żyła 250,1 (130,0 - 130,0)
21. Dawid Kubacki 248,2 (128,5 - 131,5)
30. Jakub Wolny 224,7 (124,0 - 125,0)
39. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 115,9 (127,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Bischofshofen (6.01.2022):
1. Daniel Huber (Austria) 286,8 (136,5 - 137,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 282,4 (136,5 - 136,0)
3. Karl Geiger (Niemcy) 281,9 (140,5 - 132,0)
4. Yukiya Sato (Japonia) 281,1 (139,0 - 134,5)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 277,8 (133,5 - 133,5)
6. Robert Johansson (Norwegia) 277,7 (133,0 - 135,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 275,3 (130,0 - 136,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 275,2 (133,0 - 134,0)
9. Lovro Kos (Słowenia) 273,6 (132,0 - 144,0)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 271,5 (126,0 - 139,0)
...
13. Piotr Żyła 260,9 (128,0 - 134,0)
27. Dawid Kubacki 235,0 (128,0 - 123,0)
39. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 112,6 (123,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Bischofshofen (8.01.2022):
1. Marius Lindvik (Norwegia) 291,7 (133,5 - 139,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 287,7 (133,5)
3. Jan Hoerl (Austria) 285,7 (131,5 - 137,5)
4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,3 (135,0 - 133,5)
5. Philipp Aschenwald (Austria) 280,8 (139,0 - 131,5)
6. Daniel Huber (Austria) 279,5 (133,0 - 135,0)
7. Piotr Żyła (Polska) 278,8 (137,0 - 132,5)
8. Karl Geiger (Niemcy) 275,1 (132,0 - 132,0)
9. Yukiya Sato (Japonia) 271,1 (132,0 - 131,5)
10. Daniel Tschofenig (Austria) 271,0 (133,5 - 130,0)
...
27. Dawid Kubacki 244,2 (124,0 - 129,5)
36. Andrzej Stękała 112,2 (123,0)
48. Jakub Wolny 92,3 (112,0).
Paweł Wąsek (wszyscy Polska) został zdyskwalifikowany
Wyniki konkursu drużynowego w Bischofshofen (9.01.2022):
1. Austria 1015,5
2. Japonia 1006,4
3. Norwegia 1006,2
4. Słowenia 1005,0
5. Polska 973,7
6. Niemcy 943,1
7. Rosja 837,0
8. Kazachstan 527,6
Wyniki konkursu drużynowego w Zakopanem (15.01.2022):
1. Słowenia 1101,7
2. Niemcy 1034,7
3. Japonia 1034,1
4. Austria 1011,3
5. Norwegia 1009,1
6. Polska 962,1
7. Rosja 949,7
8. Czechy 805,9
9. Kazachstan 352,3
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