Skoki narciarskie 2021/22 NA ŻYWO KLASYFIKACJA, WYNIKI, PUCHAR ŚWIATA. Tabela, Puchar Narodów, loty [Klingenthal 12.12.2021 r.]

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/2022
CZYTAJ TAKŻE: Skoki narciarskie RUKA NA ŻYWO 27-28.11.2021 r. Gdzie oglądać konkursy?
|M-ce
|Zawodnik
|Kraj
|Punkty
|1.
|Karl Geiger
|Niemcy
|414
|2.
|Ryoyu Kobayashi
|Japonia
|316
|3.
|Stefan Kraft
|Austria
|311
|4.
|Anze Lanisek
|Słowenia
|291
|5.
|Markus Eisenbichler
|Niemcy
|287
|6.
|Halvor Egner Granerud
|Norwegia
|285
|7.
|Marius Lindvik
|Norwegia
|251
|8.
|Cene Prevc
|Słowenia
|218
|9.
|Killian Peier
|Szwajcaria
|190
|10.
|Robert Johansson
|Norwegia
|183
|11.
|Jan Hoerl
|Austria
|173
|12.
|Kamil Stoch
|Polska
|161
|13.
|Johann Andre Forfang
|Norwegia
|128
|14.
|Manuel Fettner
|Austria
|120
|15.
|Pius Paschke
|Niemcy
|119
|26.
|Piotr Żyła
|Polska
|65
|38.
|Dawid Kubacki
|Polska
|20
|43.
|Jakub Wolny
|Polska
|8
|47.
|Aleksander Zniszczoł
|Polska
|5
|48.
|Andrzej Stękała
|Polska
|1
|48.
|Paweł Wąsek
|Polska
|1
Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/22
|M-ce
|Kraj
|Punkty
|1.
|Niemcy
|1469
|2.
|Austria
|1215
|3.
|Norwegia
|1136
|4.
|Słowenia
|1068
|5.
|Japonia
|864
|6.
|Polska
|511
|7.
|Szwajcaria
|312
|8.
|Rosja
|223
|9.
|Finlandia
|17
|10.
|Estonia
|13
|11.
|Bułgaria
|6
|12.
|Kanada
|1
|12.
|Włochy
|1
Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (20.11.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 252,4 (134,5 - 133,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,7 (128,0 - 131,0)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 239,7 (133,0 - 125,0)
4. Naoki Nakamura (Japonia) 230,2 (130,0 - 128,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 221,3 (117,5 - 125,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 219,6 (122,5 - 119,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,1 (126,5 - 122,5)
8. Cene Prevc (Słowenia) 215,5 (121,5 - 127,5)
9. Robert Johansson (Norwegia) 215,3 (131,5 - 117,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 213,4 (119,0 - 120,5)
...
13. Dawid Kubacki 206,0 (125,0 - 115,0)
32. Piotr Żyła 93,4 (113,5)
45. Jakub Wolny 71,9 (105,0)
48. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 49,0 (96,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (21.11.2021):
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 235,3 (134,5 - 122,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 226,5 (126,0 - 122,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 223,8 (121,5 - 127,0)
4. Timi Zajc (Słowenia) 222,5 (125,5 - 122,0)
5. Cene Prevc (Słowenia) 221,2 (125,0 - 124,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 220,6 (123,5 - 122,0)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,2 (123,0 - 122,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 214,1 (123,5 - 118,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 214,0 (125,0 - 121,5)
10. Stephan Leyhe (Niemcy) 210,8 (119,0 - 127,0)
...
16. Piotr Żyła 202,0 (120,5 - 122,0)
30. Andrzej Stękała 170,4 (120,0 - 108,5)
33. Kamil Stoch 90,1 (112,0)
35. Dawid Kubacki 89,5 (113,5)
44. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 78,0 (111,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (27.11.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 324,5 (138,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 318,9 (141,0 - 140,0)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 304,4 (136,5 - 132,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 289,8 (136,0 - 128,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 289,6 (132,5 - 129,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 282,9 (128,0 - 141,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 279,0 (132,5 - 128,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 278,6 (134,0 - 128,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 272,9 (141,0 - 119,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 265,0 (136,0 - 119,0)
...
23. Piotr Żyła 234,6 (131,0 - 120,5)
33. Dawid Kubacki 122,1 (124,0)
37. Aleksander Zniszczoł 112,7 (118,0)
38. Andrzej Stękała 112,5 (119,0)
47. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 68,0 (95,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (28.11.2021):
1. Anze Lanisek (Słowenia) 311,9 (147,0 - 135,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 310,3 (138,0 - 142,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 305,2 (145,0 - 135,5)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 297,5 (138,5 - 138,5)
5. Cene Prevc (Słowenia) 296,8 (143,0 - 136,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 288,2 (142,0 - 134,0)
7. Stefan Kraft (Austria) 284,0 (123,0 - 138,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 281,8 (139,0 - 128,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 281,6 (126,0 - 139,5)
10. Andreas Willinger (Niemcy) 281,5 (132,5 - 138,5)
...
23. Jakub Wolny 260,1 (130,0 - 132,0)
27. Piotr Żyła 236,9 (140,0 - 112,0)
41. Kamil Stoch 120,4 (121,5)
42. Aleksander Zniszczoł 120,2 (125,0)
44. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 125,5)
Wyniki konkursu drużynowego w Wiśle (4.12.2021):
1. Austria 843,0
2. Niemcy 842,7
3. Słowenia 834,4
4. Polska 792,9
5. Japonia 787,3
6. Norwegia 767,2
7. Rosja 746,4
8. Szwajcaria 602,2
9. USA 232,9
Wyniki konkursu indywidualnego w Wiśle (5.12.2021):
1. Jan Hoerl (Austria) 261,9 (121,0 - 128,0)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 255,2 (122,0 - 124,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 253,6 (120,0 - 123,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 251,3 (117,0 - 123,0)
5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 246,3 (120,5 - 119,5)
6. Cene Prevc (Słowenia) 241,6 (121,0 - 116,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 241,2 (119,0 - 120,5)
8. Lovro Kos (Słowenia) 240,3 (119,0 - 128,0)
9. Killian Peier (Szwajcaria) 240,0 (118,0 - 129,0)
10. Robert Johansson (Norwegia) 238,8 (116,5 - 128,5)
11. Kamil Stoch 236,5 (117,0 - 116,5)
...
25. Piotr Żyła 218,3 (115,0 - 116,0)
26. Aleksander Zniszczoł 217,8 (116,5 - 115,5)
32. Dawid Kubacki 103,6 (113,0)
40. Paweł Wąsek 96,3 (107,0)
41. Tomasz Pich 95,8 (106,5)
43. Stefan Hula 88,0 (104,0)
45. Jakub Wolny 83,8 (104,5)
46. Jan Habdas 82,3 (100,0)
47. Klemens Murańka 82,1 (101,5)
49. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 74,7 (100,5)
Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (11.12.2021):
1. Stefan Kraft (Austria) 267,0 (138,0 - 130,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,0 (136,0 - 137,5)
3. Kamil Stoch (Polska) 261,9 (132,0 - 133,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 257,9 (132,0 - 135,0)
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 257,9 (132,5 - 137,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 257,5 (130,0 - 139,0)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 257,3 (136,5 - 132,0)
8. Robert Johansson (Norwegia) 257,2 (131,5 - 134,5)
9. Marius Lindvik (Norwegia) 257,0 (133,0 - 135,0)
10. Jan Hoerl (Austria) 256,7 (132,0 - 134,5)
...
17. Piotr Żyła 244,1 (130,5 - 130,0)
30. Paweł Wąsek 221,3 (128,0 - 118,0)
37. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 108,8 (125,0)
Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (12.12.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,8 (129,5 - 139,0)
2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 260,2 (130,5 - 141,5)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 256,6 (126,0 - 141,0)
4. Robert Johansson (Norwegia) 255,8 (128,0 - 139,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 254,9 (128,0 - 138,0)
6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 247,5 (123,0 - 138,5)
7. Cene Prevc (Słowenia) 243,8 (123,0 - 136,5)
8. Constantin Schmid (Niemcy) 241,2 (127,5 - 134,0)
9. Junshiro Kobayashi (Japonia) 240,7 (128,5 - 135,0)
10. Philipp Aschenwald (Austria) 233,2 (128,0 - 128,5)
...
14. Piotr Żyła 226,7 (1424,0 - 129,0)
42 Aleksander Zniszczoł (obaj Polska) 82,1 (110,5)
Xinhua