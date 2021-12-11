Skoki narciarskie 2021/22 NA ŻYWO KLASYFIKACJA, WYNIKI, PUCHAR ŚWIATA. Tabela, Puchar Narodów, loty [Klingenthal 11.12.2021 r.]

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
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Puchar Świata w skokach narciarskich 2021/2022. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Zobacz klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! [tabela, klasyfikacja generalna]. Tutaj będziemy na bieżąco aktualizować klasyfikacje generalne po poszczególnych konkursach. Za nami konkursy w Wiśle. Za nami sobotni konkurs w Klingenthal. Przed nami niedzielne zawody (12.12.2021 r.) także w Klingenthal.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/2022

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M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Karl GeigerNiemcy405
2.Stefan KraftAustria306
3.Markus EisenbichlerNiemcy287
4.Anze LanisekSłowenia283
5.Halvor Egner GranerudNorwegia240
6.Ryoyu KobayashiJaponia216
7.Marius LindvikNorwegia191
8.Cene PrevcSłowenia182
9.Killian PeierSzwajcaria170
10.Kamil StochPolska161
11.Jan HoerlAustria157
12.Robert JohanssonNorwegia133
13.Timi ZajcSłowenia117
13.Pius PaschkeNiemcy117
15.Naoki NakamuraJaponia107
26.Piotr ŻyłaPolska47
36.Dawid KubackiPolska20
43.Jakub WolnyPolska8
46.Aleksander ZniszczołPolska5
47.Andrzej StękałaPolska1
47.Paweł WąsekPolska1

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/22

M-ceKrajPunkty
1.Niemcy1404
2.Austria1129
3.Słowenia1010
4.Norwegia861
5.Japonia720
6.Polska493
7.Szwajcaria270
8.Rosja194
9.Finlandia17
10.Estonia13
11.Bułgaria6
12.Kanada1

Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (20.11.2021):
1. Karl Geiger (Niemcy) 252,4 (134,5 - 133,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,7 (128,0 - 131,0)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 239,7 (133,0 - 125,0)
4. Naoki Nakamura (Japonia) 230,2 (130,0 - 128,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 221,3 (117,5 - 125,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 219,6 (122,5 - 119,5)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,1 (126,5 - 122,5)
8. Cene Prevc (Słowenia) 215,5 (121,5 - 127,5)
9. Robert Johansson (Norwegia) 215,3 (131,5 - 117,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 213,4 (119,0 - 120,5)
...
13. Dawid Kubacki 206,0 (125,0 - 115,0)
32. Piotr Żyła 93,4 (113,5)
45. Jakub Wolny 71,9 (105,0)
48. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 49,0 (96,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile (21.11.2021):
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 235,3 (134,5 - 122,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 226,5 (126,0 - 122,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 223,8 (121,5 - 127,0)
4. Timi Zajc (Słowenia) 222,5 (125,5 - 122,0)
5. Cene Prevc (Słowenia) 221,2 (125,0 - 124,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 220,6 (123,5 - 122,0)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 219,2 (123,0 - 122,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 214,1 (123,5 - 118,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 214,0 (125,0 - 121,5)
10. Stephan Leyhe (Niemcy) 210,8 (119,0 - 127,0)
...
16. Piotr Żyła 202,0 (120,5 - 122,0)
30. Andrzej Stękała 170,4 (120,0 - 108,5)
33. Kamil Stoch 90,1 (112,0)
35. Dawid Kubacki 89,5 (113,5)
44. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 78,0 (111,0)

Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (27.11.2021):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 324,5 (138,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 318,9 (141,0 - 140,0)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 304,4 (136,5 - 132,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 289,8 (136,0 - 128,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 289,6 (132,5 - 129,0)
6. Killian Peier (Szwajcaria) 282,9 (128,0 - 141,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 279,0 (132,5 - 128,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 278,6 (134,0 - 128,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 272,9 (141,0 - 119,0)
10. Yukiya Sato (Japonia) 265,0 (136,0 - 119,0)
...
23. Piotr Żyła 234,6 (131,0 - 120,5)
33. Dawid Kubacki 122,1 (124,0)
37. Aleksander Zniszczoł 112,7 (118,0)
38. Andrzej Stękała 112,5 (119,0)
47. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 68,0 (95,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Ruce (28.11.2021):
1. Anze Lanisek (Słowenia) 311,9 (147,0 - 135,0)
2. Karl Geiger (Niemcy) 310,3 (138,0 - 142,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 305,2 (145,0 - 135,5)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 297,5 (138,5 - 138,5)
5. Cene Prevc (Słowenia) 296,8 (143,0 - 136,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 288,2 (142,0 - 134,0)
7. Stefan Kraft (Austria) 284,0 (123,0 - 138,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 281,8 (139,0 - 128,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 281,6 (126,0 - 139,5)
10. Andreas Willinger (Niemcy) 281,5 (132,5 - 138,5)
...
23. Jakub Wolny 260,1 (130,0 - 132,0)
27. Piotr Żyła 236,9 (140,0 - 112,0)
41. Kamil Stoch 120,4 (121,5)
42. Aleksander Zniszczoł 120,2 (125,0)
44. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 125,5)

Wyniki konkursu drużynowego w Wiśle (4.12.2021):
1. Austria 843,0
2. Niemcy 842,7
3. Słowenia 834,4
4. Polska 792,9
5. Japonia 787,3
6. Norwegia 767,2
7. Rosja 746,4
8. Szwajcaria 602,2
9. USA 232,9

Wyniki konkursu indywidualnego w Wiśle (5.12.2021):
1. Jan Hoerl (Austria) 261,9 (121,0 - 128,0)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 255,2 (122,0 - 124,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 253,6 (120,0 - 123,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 251,3 (117,0 - 123,0)
5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 246,3 (120,5 - 119,5)
6. Cene Prevc (Słowenia) 241,6 (121,0 - 116,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 241,2 (119,0 - 120,5)
8. Lovro Kos (Słowenia) 240,3 (119,0 - 128,0)
9. Killian Peier (Szwajcaria) 240,0 (118,0 - 129,0)
10. Robert Johansson (Norwegia) 238,8 (116,5 - 128,5)
11. Kamil Stoch 236,5 (117,0 - 116,5)
...
25. Piotr Żyła 218,3 (115,0 - 116,0)
26. Aleksander Zniszczoł 217,8 (116,5 - 115,5)
32. Dawid Kubacki 103,6 (113,0)
40. Paweł Wąsek 96,3 (107,0)
41. Tomasz Pich 95,8 (106,5)
43. Stefan Hula 88,0 (104,0)
45. Jakub Wolny 83,8 (104,5)
46. Jan Habdas 82,3 (100,0)
47. Klemens Murańka 82,1 (101,5)
49. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 74,7 (100,5)

Wyniki konkursu indywidualnego w Klingenthal (11.12.2021):
1. Stefan Kraft (Austria) 267,0 (138,0 - 130,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,0 (136,0 - 137,5)
3. Kamil Stoch (Polska) 261,9 (132,0 - 133,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 257,9 (132,0 - 135,0)
4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 257,9 (132,5 - 137,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 257,5 (130,0 - 139,0)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 257,3 (136,5 - 132,0)
8. Robert Johansson (Norwegia) 257,2 (131,5 - 134,5)
9. Marius Lindvik (Norwegia) 257,0 (133,0 - 135,0)
10. Jan Hoerl (Austria) 256,7 (132,0 - 134,5)
...
17. Piotr Żyła 244,1 (130,5 - 130,0)
30. Paweł Wąsek 221,3 (128,0 - 118,0)
37. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 108,8 (125,0)

Na tej skoczni Kamil Stoch powalczy o czwarte olimpijskie złoto. Obiekt na igrzyska w Pekinie jest już na ukończeniu

Xinhua

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