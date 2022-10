Skoki NA ŻYWO. WISŁA 5-6.11.2022 r. Puchar Świata 2022/23. WYNIKI, KLASYFIKACJA. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream online?

Skoki narciarskie. Terminarz Pucharu Świata 2022/23

Prawa do transmisji z Pucharu Świata oraz zawodów zaliczanych do cyklu jak Turniej Czterech Skoczni posiadają Eurosport oraz TVN. Zawody Pucharu Świata będzie można obejrzeć w TVN. Prawa do konkursów Pucharu Świata rozgrywanych w Polsce ma Telewizja Polska.

Skoki narciarskie 2022/23 na żywo. Gdzie stream online z zawodów Pucharu Świata?

Stream do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie dostępny w serwisie Eurosport Player, ale dla posiadaczy zakupionego abonamentu. Bezpłatny stream online dostępny będzie na stronie TVPSPORT.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.