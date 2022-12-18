Skoki 2022/23 NA ŻYWO. KLASYFIKACJA, WYNIKI. Tabela, Puchar Świata, Puchar Narodów, loty narciarskie, Engelberg 18.12.2022 r.

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
Puchar Świata w skokach narciarskich 2022/2023. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Klasyfikacja generalną Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! Za nami konkursy w Engelbergu. Kolejne zawody w Oberstdorfie (29.12.2022 r.) [tabela, klasyfikacja generalna].

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022/2023

Puchar Świata Engelberg 2022. Świetny Dawid Kubacki okazał się najlepszy!

Puchar Świata Engelberg 2022. Świetny Dawid Kubacki okazał się najlepszy!

Skoki narciarskie ENGELBERG WYNIKI na żywo. Puchar Świata w Engelbergu 17-18.12.2022 r. Gdzie oglądać konkursy Pucharu Świata w Engelbergu w skokach narciarskich w telewizji i internecie? Gdzie…

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
Turniej Czterech Skoczni NA ŻYWO. Kto zabierze Złotego Orła? Gdzie oglądać?

Turniej Czterech Skoczni NA ŻYWO. Kto zabierze Złotego Orła? Gdzie oglądać?

Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni 2022/23. Kiedy odbędzie się Turniej Czterech Skoczni w skokach narciarskich? Gdzie oglądać na żywo transmisję w TV i online? Już 29 grudnia 2022 roku w…

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Dawid KubackiPolska650
2.Anze LanisekSłowenia576
3.Stefan KraftAustria467
4.Halvor Egner GranerudNorwegia416
5.Piotr ŻyłaPolska377
6.Manuel FettnerAustria289
7.Karl GeigerNiemcy194
8.Robert JohanssonNorwegia175
9.Michael HayboeckAustria169
10.Marius LindvikNorwegia154
10.Pius PaschkeNiemcy154
12.Daniel TschofenigAustria137
13.Andreas WellingerNiemcy124
14.Kamil StochPolska122
15.Jan HoerlAustria121
25.Paweł WąsekPolska84
42.Tomasz PilchPolska8
46.Stefan HulaPolska4
49.Aleksander ZniszczołPolska2

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Klasyfikacja Pucharu Narodów 2022/23

M-ceKrajPunkty
1.Austria1475
2.Polska1297
3.Norwegia1221
4.Słowenia1110
5.Niemcy904
6.Japonia358
7.Włochy179
8.Finlandia68
9.Bułgaria31
10.Szwajcaria9
10.Turcja9
12.USA7
13.Estonia5
14.Kanada3
15.Kazachstan2
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Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz

Wyniki konkursu w Wiśle (5.11.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 272,2 (130,5 - 132,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 266,6 (130,0 - 133,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 258,0 (125,0 - 133,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 252,4 (123,0 - 129,0)
5. Piotr Żyła (Polska) 250,0 (129,0 - 127,0)
6. Daniel Tschofenig (Austria) 242,2 (122,0 - 121,5)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,5 (119,0 - 128,5)
8. Philipp Aschenwald (Austria) 239,8 (123,5 - 127,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 238,7 (126,0 - 122,0)
10. Kamil Stoch (Polska) 237,0 (127,5 - 116,0)
...
15. Paweł Wąsek 234,4 (124,5 - 121,0)
23. Tomasz Pilch 221,2 (125,5 - 120,0)
27. Stefan Hula 210,8 (118,5 - 113,0)
31. Aleksander Zniszczoł 105,7 (120,0)
34. Jan Habdas 104,0 (117,5)
36. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 103,4 (117,0)

Wyniki konkursu w Wiśle (6.11.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 287,0 (131,0 - 133,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 278,7 (131,5 - 131,0)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 277,0 (131,0 - 133,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,5 (128,0 - 133,0)
5. Stefan Kraft (Austria) 272,7 (126,0 - 132,0)
6. Jan Hoerl (Austria) 272,0 (131,0 - 131,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 268,8 (127,5 - 130,0)
8. Piotr Żyła (Polska) 267,7 (125,5 - 130,5)
9. Manuel Fettner (Austria) 263,7 (127,0 - 129,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 263,4 (128,5 - 127,0)
...
22. Paweł Wąsek 249,1 (125,0 - 123,5)
31. Kacper Juroszek 120,1 (121,0)
34. Jan Habdas 117,9 (118,5)
37. Stefan Hula 116,1 (118,5)
40. Jakub Wolny 115,1 (116,5)
45. Aleksander Zniszczoł 111,4 (118,5)
50. Maciej Kot (wszyscy Polska) 99,8 (113,0)

Wyniki konkursu w Ruce (26.11.2022 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 312,8 (149,0 -141,5)
2. Stefan Kraft (Austria) 311,5 (141,5 - 144,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 300,7 (143,0 - 142,0)
4. Dawid Kubacki (Polska) 296,5 (139,5 - 139,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 294,5 (142,5 - 138,5)
6. Karl Geiger (Niemcy) 288,7 (139,5 - 139,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 286,8 (139,5 - 135,5)
7. Marius Lindvik (Norwegia) 286,8 (138,5 - 137,0)
9. Michael Hayboeck (Austria) 286,7 (139,0 - 140,0)
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 285,4 (137,0 - 141,0)
...
17. Kamil Stoch 266,8 (135,5 - 131,0)
25. Paweł Wąsek 250,6 (133,5 - 129,5)
35. Aleksander Zniszczoł 119,4 (130,0)
44. Tomasz Pilch 106,3 (123,5)
46. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 99,2 (119,0)

Wyniki konkursu w Ruce (27.11.2022 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 304,5 (140,0 - 147,0)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 304,5 (139,0 - 145,0)
3. Naoki Nakamura (Japonia) 294,9 (144,0 - 139,5)
4. Anze Lanisek (Słowenia) 294,6 (145,0 - 139,0)
5. Piotr Żyła (Polska) 284,1 (138,0 - 139,0)
6. Dawid Kubacki (Polska) 278,7 (145,5 - 130,0)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 277,8 (133,5 - 143,0)
8. Pius Paschke (Niemcy) 276,2 (132,5 - 139,5)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 276,2 (138,5 - 134,0)
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 275,0 (137,5 - 136,0)
...
14. Kamil Stoch 269,3 (129,0 - 139,0)
28. Paweł Wąsek 217,7 (130,0 - 117,0)
39. Jakub Wolny 103,4 (122,0)
40. Aleksander Zniszczoł 103,0 (120,0)
45. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 58,9 (100,0)

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (9.12.2022 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 272,8 (133,5 - 141,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 271,5 (130,5 - 144,0)
3. Karl Geiger (Niemcy) 269,2 (135,0 - 141,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 265,4 (135,0 - 138,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,2 (136,5 - 135,0)
6. Piotr Żyła (Polska) 255,1 (132,0 - 136,0)
7. Constantin Schmid (Niemcy) 251,2 (132,5 - 134,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 248,3 (131,0 - 133,0)
9. Manuel Fettner (Austria) 244,1 (129,5 - 134,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,2 (132,0 - 131,0)
...
14. Paweł Wąsek 238,6 (130,5 - 128,5)
29. Aleksander Zniszczoł 209,8 (128,0 - 121,0)
35. Jakub Wolny 100,3 (124,5)
40. Kamil Stoch 97,0 (119,5)
49. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 79,8 (113,5)

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (10.12.2022 r.)

1. Austria 985,9
2. Norwegia 959,2
3. Niemcy 954,1
4. Słowenia 920,0
5. Japonia 842,6
6. Włochy 814,7
7. Polska 787,6
8. Finlandia 779,6

Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (11.12.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 309,7 (139,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 284,0 (132,5 - 138,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 283,1 (131,0 - 141,5)
4. Piotr Żyła (Polska) 274,3 (131,5 - 137,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,4 (133,0 - 132,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 273,4 (132,0 - 138,0)
7. Robert Johansson (Norwegia) 271,1 (128,5 - 136,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 268,7 (133,0 - 136,0)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 265,2 (128,5 - 135,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 264,7 (128,5 - 135,0)
11. Paweł Wąsek (Polska) 260,5 (133,0 - 132,5)
...
43. Jakub Wolny 104,3 (117,0)
45. Aleksander Zniszczoł 103,0 (113,0)
50. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 94,0 (112,0)

Wyniki konkursu w Engelbergu (17.12.2022 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 320,3 (139,5 - 142,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 317,0 (139,0 - 140,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 312,3 (141,0 - 139,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 307,4 (136,5 - 138,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 300,6 (134,5 - 141,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 295,1 (137,0 - 139,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 294,1 (141,0 - 134,0)
8. Kamil Stoch (Polska) 287,8 (130,0 - 135,5)
9. Timi Zajc (Słowenia) 286,8 (131,5 - 133,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 284,7 (134,5 - 134,5)
...
23. Paweł Wąsek 270,2 (136,0 - 129,5)
46. Aleksander Zniszczoł 114,3 (118,5)
49. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 112,1 (120,5)

Wyniki konkursu w Engelbergu (18.12.2022 r.)

1. Dawid Kubacki (Polska) 300,4 (141,5 - 135,5)
2. Manuel Fettner (Austria) 297,2 (138,0 - 138,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 293,7 (135,0 - 142,0)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 293,1 (135,0 - 137,5)
5. Piotr Żyła (Polska) 292,3 (139,5 - 134,0)
6. Stefan Kraft (Austria) 283,3 (135,0 - 130,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 280,2 (138,0 - 137,0)
8. Giovanni Bresadola (Włochy) 271,7 (132,5 - 134,0)
9. Robert Johansson (Norwegia) 266,1 (137,5 - 129,0)
10. Karl Geiger (Niemcy) 265,6 (140,0 - 136,5)
...
37. Aleksander Zniszczoł 103,5 (119,5)
39. Kamil Stoch 101,8 (117,5)
50. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 82,2 (105,5)

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