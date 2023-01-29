Skoki 2022/23 NA ŻYWO. KLASYFIKACJA, WYNIKI. Tabela, Puchar Świata, Puchar Narodów, loty narciarskie, Bad Mitterndorf 29.01.2023 r.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022/2023
|M-ce
|Zawodnik
|Kraj
|Punkty
|1.
|Halvor Egner Granerud
|Norwegia
|1316
|2.
|Dawid Kubacki
|Polska
|1204
|3.
|Anze Lanisek
|Słowenia
|990
|4.
|Stefan Kraft
|Austria
|951
|5.
|Piotr Żyła
|Polska
|718
|6.
|Manuel Fettner
|Austria
|534
|7.
|Ryoyu Kobayashi
|Japonia
|459
|8.
|Jan Hoerl
|Austria
|420
|9.
|Kamil Stoch
|Polska
|417
|10.
|Andreas Wellinger
|Niemcy
|413
|11.
|Timi Zajc
|Słowenia
|394
|12.
|Daniel Tschofenig
|Austria
|375
|13.
|Michael Hayboeck
|Austria
|362
|14.
|Marius Lindvik
|Norwegia
|327
|15.
|Karl Geiger
|Niemcy
|314
|29.
|Paweł Wąsek
|Polska
|122
|37.
|Aleksander Zniszczoł
|Polska
|49
|50.
|Jan Habdas
|Polska
|10
|53.
|Tomasz Pilch
|Polska
|8
|57.
|Stefan Hula
|Polska
|4
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich 2022/2023
|M-ce
|Zawodnik
|Kraj
|Punkty
|1.
|Halvor Egner Granerud
|Norwegia
|200
|2.
|Stefan Kraft
|Austria
|140
|3.
|Timi Zajc
|Słowenia
|120
|4.
|Jan Hoerl
|Austria
|90
|4.
|Piotr Żyła
|Polska
|90
|6.
|Domen Prevc
|Słowenia
|82
|7.
|Andreas Wellinger
|Niemcy
|79
|8.
|Ziga Jelar
|Słowenia
|51
|9.
|Markus Lindvik
|Norwegia
|50
|10.
|Anze Lanisek
|Słowenia
|49
|15.
|Dawid Kubacki
|Polska
|40
|17.
|Kamil Stoch
|Polska
|26
|19.
|Aleksander Zniszczoł
|Polska
|23
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Klasyfikacja Pucharu Narodów 2022/23
|M-ce
|Kraj
|Punkty
|1.
|Austria
|3529
|2.
|Polska
|2932
|3.
|Norwegia
|2930
|4.
|Słowenia
|2643
|5.
|Niemcy
|2021
|6.
|Japonia
|751
|7.
|Finlandia
|260
|8.
|Włochy
|216
|9.
|Szwajcaria
|115
|10.
|USA
|112
|11.
|Czechy
|51
|11.
|Bułgaria
|51
|13.
|Turcja
|16
|14.
|Estonia
|15
|15.
|Kanada
|14
|16.
|Ukraina
|5
|17.
|Kazachstan
|2
Wyniki konkursu w Wiśle (5.11.2022 r.)
1. Dawid Kubacki (Polska) 272,2 (130,5 - 132,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 266,6 (130,0 - 133,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 258,0 (125,0 - 133,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 252,4 (123,0 - 129,0)
5. Piotr Żyła (Polska) 250,0 (129,0 - 127,0)
6. Daniel Tschofenig (Austria) 242,2 (122,0 - 121,5)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,5 (119,0 - 128,5)
8. Philipp Aschenwald (Austria) 239,8 (123,5 - 127,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 238,7 (126,0 - 122,0)
10. Kamil Stoch (Polska) 237,0 (127,5 - 116,0)
...
15. Paweł Wąsek 234,4 (124,5 - 121,0)
23. Tomasz Pilch 221,2 (125,5 - 120,0)
27. Stefan Hula 210,8 (118,5 - 113,0)
31. Aleksander Zniszczoł 105,7 (120,0)
34. Jan Habdas 104,0 (117,5)
36. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 103,4 (117,0)
Wyniki konkursu w Wiśle (6.11.2022 r.)
1. Dawid Kubacki (Polska) 287,0 (131,0 - 133,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 278,7 (131,5 - 131,0)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 277,0 (131,0 - 133,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,5 (128,0 - 133,0)
5. Stefan Kraft (Austria) 272,7 (126,0 - 132,0)
6. Jan Hoerl (Austria) 272,0 (131,0 - 131,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 268,8 (127,5 - 130,0)
8. Piotr Żyła (Polska) 267,7 (125,5 - 130,5)
9. Manuel Fettner (Austria) 263,7 (127,0 - 129,0)
10. Timi Zajc (Słowenia) 263,4 (128,5 - 127,0)
...
22. Paweł Wąsek 249,1 (125,0 - 123,5)
31. Kacper Juroszek 120,1 (121,0)
34. Jan Habdas 117,9 (118,5)
37. Stefan Hula 116,1 (118,5)
40. Jakub Wolny 115,1 (116,5)
45. Aleksander Zniszczoł 111,4 (118,5)
50. Maciej Kot (wszyscy Polska) 99,8 (113,0)
Wyniki konkursu w Ruce (26.11.2022 r.)
1. Anze Lanisek (Słowenia) 312,8 (149,0 -141,5)
2. Stefan Kraft (Austria) 311,5 (141,5 - 144,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 300,7 (143,0 - 142,0)
4. Dawid Kubacki (Polska) 296,5 (139,5 - 139,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 294,5 (142,5 - 138,5)
6. Karl Geiger (Niemcy) 288,7 (139,5 - 139,5)
7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 286,8 (139,5 - 135,5)
7. Marius Lindvik (Norwegia) 286,8 (138,5 - 137,0)
9. Michael Hayboeck (Austria) 286,7 (139,0 - 140,0)
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 285,4 (137,0 - 141,0)
...
17. Kamil Stoch 266,8 (135,5 - 131,0)
25. Paweł Wąsek 250,6 (133,5 - 129,5)
35. Aleksander Zniszczoł 119,4 (130,0)
44. Tomasz Pilch 106,3 (123,5)
46. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 99,2 (119,0)
Wyniki konkursu w Ruce (27.11.2022 r.)
1. Stefan Kraft (Austria) 304,5 (140,0 - 147,0)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 304,5 (139,0 - 145,0)
3. Naoki Nakamura (Japonia) 294,9 (144,0 - 139,5)
4. Anze Lanisek (Słowenia) 294,6 (145,0 - 139,0)
5. Piotr Żyła (Polska) 284,1 (138,0 - 139,0)
6. Dawid Kubacki (Polska) 278,7 (145,5 - 130,0)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 277,8 (133,5 - 143,0)
8. Pius Paschke (Niemcy) 276,2 (132,5 - 139,5)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 276,2 (138,5 - 134,0)
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 275,0 (137,5 - 136,0)
...
14. Kamil Stoch 269,3 (129,0 - 139,0)
28. Paweł Wąsek 217,7 (130,0 - 117,0)
39. Jakub Wolny 103,4 (122,0)
40. Aleksander Zniszczoł 103,0 (120,0)
45. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 58,9 (100,0)
Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (9.12.2022 r.)
1. Anze Lanisek (Słowenia) 272,8 (133,5 - 141,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 271,5 (130,5 - 144,0)
3. Karl Geiger (Niemcy) 269,2 (135,0 - 141,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 265,4 (135,0 - 138,5)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,2 (136,5 - 135,0)
6. Piotr Żyła (Polska) 255,1 (132,0 - 136,0)
7. Constantin Schmid (Niemcy) 251,2 (132,5 - 134,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 248,3 (131,0 - 133,0)
9. Manuel Fettner (Austria) 244,1 (129,5 - 134,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 243,2 (132,0 - 131,0)
...
14. Paweł Wąsek 238,6 (130,5 - 128,5)
29. Aleksander Zniszczoł 209,8 (128,0 - 121,0)
35. Jakub Wolny 100,3 (124,5)
40. Kamil Stoch 97,0 (119,5)
49. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 79,8 (113,5)
Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (10.12.2022 r.)
1. Austria 985,9
2. Norwegia 959,2
3. Niemcy 954,1
4. Słowenia 920,0
5. Japonia 842,6
6. Włochy 814,7
7. Polska 787,6
8. Finlandia 779,6
Wyniki konkursu w Titisee-Neustadt (11.12.2022 r.)
1. Dawid Kubacki (Polska) 309,7 (139,5 - 143,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 284,0 (132,5 - 138,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 283,1 (131,0 - 141,5)
4. Piotr Żyła (Polska) 274,3 (131,5 - 137,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 273,4 (133,0 - 132,0)
5. Karl Geiger (Niemcy) 273,4 (132,0 - 138,0)
7. Robert Johansson (Norwegia) 271,1 (128,5 - 136,5)
8. Kamil Stoch (Polska) 268,7 (133,0 - 136,0)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 265,2 (128,5 - 135,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 264,7 (128,5 - 135,0)
11. Paweł Wąsek (Polska) 260,5 (133,0 - 132,5)
...
43. Jakub Wolny 104,3 (117,0)
45. Aleksander Zniszczoł 103,0 (113,0)
50. Tomasz Pilch (wszyscy Polska) 94,0 (112,0)
Wyniki konkursu w Engelbergu (17.12.2022 r.)
1. Anze Lanisek (Słowenia) 320,3 (139,5 - 142,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 317,0 (139,0 - 140,0)
3. Piotr Żyła (Polska) 312,3 (141,0 - 139,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 307,4 (136,5 - 138,0)
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 300,6 (134,5 - 141,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 295,1 (137,0 - 139,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 294,1 (141,0 - 134,0)
8. Kamil Stoch (Polska) 287,8 (130,0 - 135,5)
9. Timi Zajc (Słowenia) 286,8 (131,5 - 133,5)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 284,7 (134,5 - 134,5)
...
23. Paweł Wąsek 270,2 (136,0 - 129,5)
46. Aleksander Zniszczoł 114,3 (118,5)
49. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 112,1 (120,5)
Wyniki konkursu w Engelbergu (18.12.2022 r.)
1. Dawid Kubacki (Polska) 300,4 (141,5 - 135,5)
2. Manuel Fettner (Austria) 297,2 (138,0 - 138,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 293,7 (135,0 - 142,0)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 293,1 (135,0 - 137,5)
5. Piotr Żyła (Polska) 292,3 (139,5 - 134,0)
6. Stefan Kraft (Austria) 283,3 (135,0 - 130,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 280,2 (138,0 - 137,0)
8. Giovanni Bresadola (Włochy) 271,7 (132,5 - 134,0)
9. Robert Johansson (Norwegia) 266,1 (137,5 - 129,0)
10. Karl Geiger (Niemcy) 265,6 (140,0 - 136,5)
...
37. Aleksander Zniszczoł 103,5 (119,5)
39. Kamil Stoch 101,8 (117,5)
50. Jakub Wolny (wszyscy Polska) 82,2 (105,5)
Wyniki konkursu w Oberstdorfie (29.12.2022 r.)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 312,4 (142,5 - 139,0)
2. Piotr Żyła (Polska) 299,0 (132,5 - 137,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 294,9 (140,5 - 136,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 293,6 (136,5 - 134,0)
5. Stefan Kraft (Austria) 292,0 (133,5 - 138,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 285,2 (135,0 - 132,0)
7. Lovro Kos (Słowenia) 280,7 (125,5 - 133,5)
8. Daniel Tschofeing (Austria) 278,8 (122,5 - 132,5)
9. Kamil Stoch (Polska) 276,1 (133,0 - 130,0)
10. Anze Lanisek (Słowenia) 267,4 (119,5 - 129,0)
...
19. Paweł Wąsek 245,2 (121,5 - 118,5)
48. Stefan Hula 91,1 (108,0)
49. Jan Habdas (wszyscy Polska) 89,2 (105,5)
Wyniki konkursu w Ga-Pa (1.01.2023 r.)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 303,7 (140,0 - 142,0)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 297,3 (140,5 - 137,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 294,4 (136,0 - 138,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 279,6 (136,0 - 138,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 278,9 (136,0 - 138,5)
6. Piotr Żyła (Polska) 277,0 (135,5 - 134,5)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 275,4 (131,0 - 136,0)
8. Andreas Wellinger (Niemcy) 273,1 (137,0 - 133,0)
9. Kamil Stoch (Polska) 272,2 (135,0 - 134,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 269,8 (128,5 - 140,0)
...
22. Paweł Wąsek 242,0 (130,0 - 126,0)
47. Stefan Hula (obaj Polska) 87,3 (113,0)
Wyniki konkursu w Innsbrucku (4.01.2023 r.)
1. Dawid Kubacki (Polska) 265,2 (127,0 - 121,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 261,7 (123,0 - 133,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 258,8 (127,0 - 121,5)
4. Stefan Kraft (Austria) 255,0 (129,5 - 125,0)
5. Kamil Stoch (Polska) 249,2 (127,0 - 121,0)
6. Marius Lindvik (Norwegia) 246,2 (128,0 - 121,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 239,1 (128,0 - 122,0)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 234,3 (117,0 - 120,5)
9. Jan Hoerl (Austria) 233,7 (122,5 - 119,0)
10. Piotr Żyła (Polska) 231,5 (120,5 - 119,0)
...
20. Paweł Wąsek 212,8 (119,5 - 111,5)
43. Jan Habdas 84,5 (106,5)
45. Stefan Hula (wszyscy Polska) 82,7 (102,0)
Wyniki konkursu w Bischofshofen (6.01.2023 r.)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 313,4 (139,5 - 143,5)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 305,5 (140,5 - 139,0)
3. Dawid Kubacki (Polska) 303,7 (135,5 - 140,0)
4. Michael Hayboeck (Austria) 297,6 (138,5 - 137,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 292,1 (135,5 - 140,5)
6. Kamil Stoch (Polska) 289,9 (138,0 - 134,5)
7. Peter Prevc (Słowenia) 288,6 (134,5 - 139,5)
8. Manuel Fettner (Austria) 285,6 (134,5 - 139,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 285,3 (135,5 - 137,0)
10. Piotr Żyła (Polska) 282,5 (133,5 - 136,0)
10. Clemens Aigner (Austria) 282,5 (136,5 - 139,5)
...
40. Jan Habdas 121,0 (121,5)
42. Paweł Wąsek 120,7 (123,5)
43. Stefan Hula (wszyscy Polska) 119,3 (125,0)
Wyniki konkursu drużynowego w Zakopanem (14.01.2023 r.)
1. Austria 1151,5
2. Polska 1150,5
3. Niemcy 1144,4
4. Słowenia 1117,7
5. Norwegia 1113,4
6. Finlandia 1015,5
7. USA 873,3
8. Czechy 778,4
9. Rumunia 352,3
Wyniki konkursu w Zakopanem (15.01.2023 r.)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 287,7 (129,0 - 141,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 286,6 (137,5 - 124,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 278,5 (134,0 - 145,5)
4. Anze Lanisek (Słowenia) 275,1 (126,0 - 136,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 271,6 (139,0 - 126,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 265,0 (130,5 - 132,0)
7. Kamil Stoch (Polska) 261,6 (126,5 - 124,0)
8. Marius Lindvik (Norwegia) 260,4 (128,0 - 121,5)
9. Daniel Tschofenig (Austria) 258,7 (126,5 - 129,0)
10. Clemens Aigner (Austria) 258,2 (127,5 - 134,0)
...
21. Jan Habdas 231,1 (129,0 - 123,0)
27. Aleksander Zniszczoł 221,7 (125,0 - 129,0)
30. Paweł Wąsek 214,0 (118,0 - 114,0)
39. Piotr Żyła (wszyscy Polska) 93,8 (111,5)
Wyniki konkursu w Sapporo (20.01.2023 r.)
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 271,5 (135,0 - 130,0)
2. Dawid Kubacki (Polska) 264,3 (137,0 - 125,5)
3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 262,6 (130,5 - 126,0)
4. Kamil Stoch (Polska) 253,0 (133,0 - 123,5)
5. Stefan Kraft (Austria) 252,6 (130,0 - 132,0)
6. Anze Lanisek (Słowenia) 247,9 (130,5 - 127,0)
7. Timi Zajc (Słowenia) 245,9 (128,5 - 132,0)
8. Andreas Wellinger (Niemcy) 245,3 (133,5 - 122,0)
9. Daniel Andre Tande (Norwegia) 244,4 (127,0 - 130,0)
10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 244,1 (124,5 - 132,5)
...
14. Piotr Żyła 239,3 (131,5 - 124,5)
33. Paweł Wąsek 105,9 (118,0)
38. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 102,6 (114,0)
Wyniki konkursu w Sapporo (21.01.2023 r.)
1. Stefan Kraft (Austria) 283,5 (139,0 - 135,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 277,9 (129,5 - 132,0)
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 276,1 (129,0 - 137,5)
4. Dawid Kubacki (Polska) 264,8 (131,5 - 128,0)
5. Daniel Tschofenig (Austria) 257,9 (135,0 - 128,5)
6. Manuel Fettner (Austria) 255,2 (127,0 - 133,5)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 251,2 (130,0 - 130,0)
8. Kamil Stoch (Polska) 250,6 (131,5 - 121,0)
9. Piotr Żyła (Polska) 249,8 (130,0 - 134,0)
10. Zak Mogel (Słowenia) 248,9 (133,0 - 137,5)
...
25. Aleksander Zniszczoł (Polska) 224,0 (141,0 - 109,0)
Wyniki konkursu w Sapporo (22.01.2023 r.)
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 280,9 (141,0 - 143,0)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 268,9 (140,0 - 136,5)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 256,9 (140,5 - 139,5)
4. Domen Prevc (Słowenia) 249,8 (136,0 - 140,0)
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 241,9 (143,5 - 127,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 241,7 (139,0 - 130,0)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 241,3 (138,5 - 127,5)
8. Piotr Żyła (Polska) 240,5 (130,0 - 136,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) 240,4 (129,0 - 132,5)
10. Timi Zajc (Słowenia) 239,7 (142,0 - 121,0)
...
11. Dawid Kubacki 238,7 (137,5 - 125,0)
17. Aleksander Zniszczoł 223,3 (129,0 - 136,0)
23. Kamil Stoch 215,3 (122,5 - 128,0)
26. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 201,2 (130,0 - 122,0)
Wyniki konkursu w Bad Mitterndorf (28.01.2023 r.)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 440,7 (238,0 - 231,0)
2. Stefan Kraft (Austria) 431,9 (232,5 - 234,0)
3. Domen Prevc (Słowenia) 425,4 (236,0 - 224,0)
4. Piotr Żyła (Polska) 423,0 (233,5 - 226,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 397,8 (212,5 - 223,0)
6. Timi Zajc (Słowenia) 391,3 (205,5 - 243,0)
7. Ziga Jelar (Słowenia) 375,9 (212,5 - 200,0)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 370,8 (200,5 - 210,0)
9. Andreas Wellinger (Niemcy) 369,8 (209,0 - 206,0)
10. Dawid Kubacki (Polska) 366,2 (194,5 - 230,5)
...
17. Kamil Stoch 326,3 (186,5 - 203,0),
19. Aleksander Zniszczoł (obaj Polska) 316,6 (222,5 - 165,5)
Wyniki konkursu w Bad Mitterndorf (29.01.2023 r.)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 455,5 (234,5 - 235,0)
2. Timi Zajc (Słowenia) 451,4 (234,0 - 230,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 446,4 (233,0 - 229,0)
4. Andreas Wellinger (Niemcy) 432,3 (230,0 - 230,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 416,0 (220,0 - 222,0)
6. Piotr Żyła (Polska) 415,5 (226,5 - 220,0)
7. Manuel Fettner (Austria) 412,8 (235,0 - 221,5)
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 410,9 (223,0 - 224,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) 408,9 (225,0 - 221,0)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 406,1 (222,5 - 224,0)
...
17. Dawid Kubacki 379,6 (214,5 - 208,5)
19. Kamil Stoch 378,3 (216,0 - 208,0)
20. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 374,0 (212,0 - 208,5)
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