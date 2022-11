Skarb Wałbrzycha i trzy walizki, które ktoś zaspawał. Co znajduje się w środku? Wielu zadaje sobie to pytanie

Skarb Wałbrzycha a do tego trzy metalowe zaspawane walizki Co znajduje się w środku?

Blisko 80 lat temu, ktoś bardzo zadbał o to, by zawartość metalowych walizek nie wpadła w niepowołane ręce. Zostały zaspawane i schowane w piwnicy kamienicy przy ul. Kuracyjnej 1 w Wałbrzychu razem rzeczami codziennego użytku mieszczańskiej rodziny lub rodzin. Co tak naprawdę zawiera skarb z Wałbrzycha? I co znajduje się w tajemniczych skrzyniach? Zostaną one otwarte przez pirotechników... Zdaniem historyków i śledczych z IPN-u mogą być to tajne dokumenty SS, wojenne depozyty, dzieła sztuki, dokumenty bankowe, finansowe albo inne z Festung Breslau.

Dzisiejszy Wałbrzych a przedwojenny Waldenburg skrywa jeszcze wiele tajemnic. To tutaj w Zamku Książ miała być kwatera Hitlera. Nie znamy do dzisiaj przeznaczenia podziemnych korytarzy wydrążonych przez więźniów w skałach pod zamkiem. Wciąż owiane wieloma tajemnicami jest podziemne miasto Osówka. Do dzisiaj badacze II wojny światowej próbują rozwikłać zagadkę Riese. Do długiej listy zagadek dołączyły właśnie trzy metalowe walizki, które kilka dni temu znaleziono w starej poniemieckiej kamienicy przy ul Kuracyjnej 1 na Starym Zdroju. Zdaniem śledczych z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, zawartość może okazać się bezcenna.

Co tak naprawdę ukryto w piwnicy na Starym Zdroju i czym jest skarb z Wałbrzycha?

Na początku znalezisko okrzyknięto skarbem Wałbrzycha, nie ze względu na drogocenną zawartość, ale na rozmiar i ilość znalezionych tam rzeczy. Jak podkreśla Łukasz Kazek, dziennikarz, badacz historii, autor książek o tematyce historycznej znalezisko z Wałbrzycha jest wyjątkowe i jest to rzadkość, by w tak dobrym stanie i w takiej ilości dotrwało do dzisiaj. Przede wszystkim na uwagę zasługuje to, że nie zniknęło, jak większość innych takich znalezisk przez 80 lat po wojnie. Choć poniemieckie skrytki odnajdowane są do dziś, prawie nikt takich odkryć nie zgłasza... Po odkryciu metalowych walizek hasło skarb nabiera nowego wymiaru.

Skarb z Wałbrzycha. Tajemnicze metalowe walizki - mogłyby nawet leżeć na dnie jeziora, a zawartość nie uległaby uszkodzeniu

Rzeczy okrzyknięte skarbem Wałbrzycha ukryte były w zamurowanej piwnicy w kamienicy na Starym Zdroju. Pośród różnych rzeczy codziennego użytku, od garnków, porcelany, odzieży, sztućców, pamiątek rodzinnych poprzez zabawki dla dzieci, złote kolczyki, czy wodę kolońską, która co ciekawe pachnie do dzisiaj, były trzy tajemnicze, metalowe skrzynie!

To one dzisiaj budzą największą ciekawość i zainteresowanie. Interesują m.in. śledczych z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu choćby w kontekście depozytów, które przez lata trafiać miały w różne miejsca Dolnego Śląska. Komuś bardzo zależało na tym, aby ukryć zawartość metalowych skrzyń. Zostały zaspawane. Mogą kryć się w nich np. tajne dokumenty, czy łupy wojenne... Pracownicy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, którzy katalogowali skarb z Wałbrzycha, nie zdecydowali się na otwarcie tajemniczych skrzyń. Na taki krok nie zdecydowały się także inne służby. Skrzynie zostaną otwarte przez policyjnych pirotechników.

Czy w skrzyniach z Wałbrzycha są tajne dokumenty SS, dokumenty bankowe, czy dzieła sztuki? Część rzeczy ze skarbu z Wałbrzycha należały do funkcjonariuszy SS