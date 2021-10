Skandal w bytowskiej szkole. Na nagraniu widać, że nauczycielka uderzyła jednego z uczniów

Zdarzenie miało miejsce podczas lekcji w klasie III technikum drzewnego . Na nagraniu widać ucznia siedzącego przy komputerze i stojącą nad nim nauczycielkę. W pewnej chwili kobieta podnosi rękę i uderza chłopaka w głowę. Nagranie tej sceny błyskawicznie rozesłane zostało najpierw po uczniach, a potem wypłynęło do sieci.

- Do zdarzenia doszło w naszej szkole 27.09.2021 r. Rozmawialiśmy z nauczycielką, uczniami oraz ich rodzicami i wyjaśniliśmy okoliczności zajścia. To, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy, ale w dalszym ciągu próbujemy zaopiekować się uczniami – mówi dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Roman Lisiński i dodaje, że od dnia incydentu nauczycielka nie prowadzi zajęć w szkole. Zaznacza również, że samo nagrywanie podczas zajęć jest złamaniem statutu placówki.