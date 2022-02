Skandal podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. 15-letnia Kamila Waliewa dopuszczona do startu mimo pozytywnego wyniku testu dopingowego Tomasz Galiński

fot.AP/East News

Zanosi się na nieprawdopodobny skandal podczas igrzysk olimpijskich Pekin 2022. 15-letnia Rosjanka Kamila Waliewa została dopuszczona do startu w łyżwiarstwie figurowym solistek, mimo pozytywnego wyniku testu dopingowego. To wywołało olbrzymią burzę. Co istotne, w przypadku zajęcia miejscu na podium... nie otrzyma medalu!