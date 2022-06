Skandal podczas gali MMA. Na High League 3 influencerzy bili się w klatce, a chuligani na widowni

High League 3 - gala freak fightów, która wymknęła się spod kontroli

- Podczas imprezy sportowej w Ergo Arenie, którą organizator zgodnie z obowiązkiem zabezpieczał we własnym zakresie, doszło do bójki między widzami. Organizator zwrócił się do policjantów o podjęcie działań i funkcjonariusze bezpośrednio po zgłoszeniu zatrzymali cztery osoby uczestniczące w zdarzeniu. To mężczyźni w wieku od 25 do 32 lat. Funkcjonariusze ustalili świadków, zabezpieczyli monitoring oraz multimedia, które pojawiły się w sieci. Policjanci sprawdzają nagrania oraz to, czy organizator prawidłowo zabezpieczył imprezę - przekazał nam asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Wkroczenie funkcjonariuszy policji pozwoliło w nocy z soboty na niedzielę (4-5 czerwca 2022 roku) uniknąć większego rozlewu krwi. Bo "widzowie", którzy brali udział w regularnej bitwie na różnych poziomach hali Ergo Arena, znaczyli ścieżki swoich rajdów własną krwią. W mediach społecznościowych pojawiać zaczęły się nagrania, które wskazują, że powodem agresji było spotkanie chuliganów Elany Toruń i Lechii Gdańsk. Co ci pierwsi robili w gdańsko-sopockiej hali? Przyjechali wspierać 24-letniego Denisa "Bad Boya" Załęckiego, który miał być jednym z bohaterów gali High League 3. "Złego chłopaka" zabrakło jednak już dzień wcześniej na oficjalnej ceremonii ważenia przed imprezą sportową.