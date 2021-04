Skandal po wizycie amerykańskich pilotów wojskowych w klubie ze striptizem. Rachunki na dziesiątki tysięcy złotych i "wyłączenie ze służby"

„Planowana wizyta jednostki żołnierzy obsługujących helikoptery Apache armii amerykańskiej w miejscach związanych z II Wojną Światową w Polsce, przekształciła się w pijacki wypad do klubu ze striptizem, co doprowadziło do podejrzenia o odurzenie oficera wykonawczego batalionu, który zaginął i został znaleziony dopiero następnego dnia. Wykazało dochodzenie armii [USA]. Incydent z udziałem Batalionu „No Mercy” [„Bez Litości”] 101 Brygady Lotnictwa Bojowego podczas niedawnego jej pobytu w Europie spowodował, że wielu oficerów stoi w obliczu możliwego zakończenia kariery żołnierskiej”