Skąd i za ile Polacy sprowadzają motocykle? Najpopularniejsze kierunki

Ile kosztuje sprowadzenie motocyklu do Polski? - Ceny

W 2022 r. transport motocykla z Polski za granicę kosztował średnio 1237 zł - wzrost o 43%. Natomiast średnio sprowadzenie jednośladu do kraju wynosiło 898 zł. W 2021 roku cena była niższa o 26%.

- Wysoka inflacja i niestabilna sytuacja geopolityczna w Europie, jak również rosnące ceny paliw nie mogły pozostać bez wpływu na ceny usług transportowych. Przewoźnicy starają się dostosować do niełatwej sytuacji gospodarczej. Taką sytuację obserwowaliśmy w zeszłym roku nie tylko w transporcie motocykli, a też m.in. samochodów - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Analizując raport, wynika, że polscy kierowcy najchętniej sięgali po motocykle z Niemiec (52,5% zleceń) - co drugi motocykl był sprowadzany z tego kraju. Drugim najpopularniejszym kierunkiem była Francja (9,8% zleceń), a podium zamknęła Holandia (9,1% zleceń). Zainteresowanie spadło Wielką Brytanią. Trzy lata temu był to drugi najbardziej atrakcyjny kierunek do pozyskania dwukołowego pojazdu mechanicznego. Trend ten się zmienił po brexicie oraz dodatkowych formalnościach na granicy.